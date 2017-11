Dnit pretende reorganizar acesso ao Bairro Esplanada

Testes para intervenção no trecho foram realizados ontem. Expectativa é que obras estejam bastante avançadas até dezembro

CARATINGA– As intervenções promovidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foram anunciadas em agosto deste ano. O Departamento classificou as obras como paliativas, até que seja viabilizada a solução definitiva para os pontos críticos do perímetro urbano da BR-116.

As obras ainda estão sendo realizadas ao longo da rodovia e finalmente estão perto de chegar ao Bairro Esplanada. O trecho era esperado pelo elevado número de acidentes registrados e as dificuldades enfrentadas tanto por motoristas, quanto por pedestres. Na manhã de ontem, técnicos a serviço do Dnit realizaram testes finais, para dar início a obra no local.

RESULTADOS POSITIVOS

A construção de um canteiro central, obstáculo que impede veículos de cruzarem a rodovia, entre a Engelmig e o Posto Caratinga já estão surtindo efeitos positivos, conforme afirma o supervisor Robson Carlindo Santana. “Nosso objetivo quando chegamos a Caratinga era redução do número de acidentes. Esse objetivo vem sendo alcançado, a equipe do Dnit, as empresas contratadas, estão todos de parabéns, nos ajudando muito. Ali no retorno da Engelmig, por exemplo, até hoje não tivemos mais acidentes depois da intervenção. E o mais importante, o balanço estatístico da PRF (Polícia Rodoviária Federal) do último feriado não constou nenhum acidente na travessia de Caratinga. Estamos muito satisfeitos com os resultados”.

Ainda de acordo com Robson, as expectativas para o trecho do Esplanada também são favoráveis. Após o recebimento de alguns projetos para aquela área, o Dnit pretende implementar a solução mais viável. “Hoje (ontem) estamos fazendo uma simulação para ver como o trânsito vai se comportar, principalmente no horário de pico, se vai fluir bem. Estamos planejando algumas ilhas, vamos fazer também próximos aos redutores de velocidade, faixas de pedestres elevadas, para facilitar a travessia de pedestres- tem muitos cadeirantes e idosos na região, que também funciona para reduzir um pouco a velocidade dos veículos. Na próxima semana nós vamos fazer mais uma simulação, para no mais tardar 15 a 20 dias começar a se ter obra aqui no local. A gente espera virar o ano com essas obras praticamente concluídas”.

DISCIPLINAR TRAVESSIA

O agente de trânsito Adriano Panatieri detalha que a intenção é reorganizar a travessia. “Já fizemos uma simulação neste local no mês de agosto e elaboramos um esboço do projeto para aplicar aqui. Vai ser apenas o acesso ao Bairro Esplanada, não é uma rotatória, rotatória é quando os veículos fazem todo o movimento de rotação. Vamos apenas disciplinar o acesso, para evitar que os carros parem em paralelo. Chegamos à conclusão que era isso que causava o perigo e a demora na travessia. Colocando a ordem nessa travessia, apenas um veículo atravessar de cada vez, vai dar muito mais segurança e um pouco mais de fluidez também. Estamos colocando aqui um teste final, só para ver se precisa modificar alguma coisa no projeto que já temos”.