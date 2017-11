Alunos do curso de Medicina Veterinária do UNEC participam da primeira aula prática

Atividades foram realizadas no Centro de Reabilitação, Unidade III da instituição

CARATINGA – Alunos do curso de Medicina Veterinária do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, participaram na manhã de sábado (11) da primeira aula prática da disciplina. O Centro de Reabilitação, que funciona na Unidade III da instituição, foi o local escolhido para a experiência.

Não havia uma forma melhor de iniciar as atividades do que através da terapia assistida por animais. A técnica é cientificamente comprovada, e estimula o contato entre animais de estimação e humanos, sendo utilizada numa série de tratamentos. O que se percebe é a eficácia nos resultados. Isto ocorre porque as pessoas projetam seus sentimentos no animal. E a experiência foi fundamental para auxiliar no aprendizado dos acadêmicos.

Aluno do 1º período do curso, Ronair Vieira Soares, que atua no setor de pet shop, acredita que fazer Veterinária somente agrega valor. “Desde pequeno, sempre gostei de animais. Ao chegar à idade adulta, entrei no ramo de pet shop e só aumentou meu interesse em ser Veterinário e o amor pela profissão. Tenho gostado muito do curso. Quando estamos na área, temos uma noção totalmente diferente. Ao chegarmos ao curso, a gente vê uma área ampla a ser trabalhada, o que é muito gratificante. É mais experiência que a gente vai adquirir.”

Os estudantes também aprenderam sobre Equoterapia, método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo. “Tenho gostado muito do curso. É bem interessante. Quando se está na área a gente acha que já sabe, mas a teoria é bem diferente da prática. Aqui adquirimos conhecimento mais elevado. Sobre como cuidar, como tratar dos bichos. É fundamental”, é o que pensa Kelly Magalhães, também aluna do 1º período.

Já a terapia assistida com cães é orientada para as pessoas portadoras de transtornos físicos ou mentais, método também cada vez mais requisitado.

“O objetivo da aula é interagir os alunos do curso de Medicina Veterinária com o Centro de Reabilitação, onde temos duas atividades que utilizam os animais: a Equoterapia e a Cão terapia. É mais um conhecimento numa área específica que o médico veterinário tem que ter presença e atuação. Não é só a teoria que faz um bom profissional. Também necessitamos da prática. A instituição demonstra isso aos alunos. O dia a dia que eles terão com a profissão que escolherem”, finalizou a médica-veterinária Juliana Furtado, professora do curso.

Os acadêmicos ainda assistiram palestras e fizeram uma visita a todas as instalações do Centro de Reabilitação, onde os animais utilizados nos projetos são cuidados e ficam alojados.