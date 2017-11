Faculdade Doctum de Caratinga realiza a Semana da Engenharia

CARATINGA – Nessa última semana, entre os dias 08 e 10 de novembro, a Faculdade Doctum de Caratinga realizou a Semana da Engenharia Civil. O evento é realizado todos os semestres, e aconteceu no Auditório da Doctum. Foram abordados temas práticos, ministrados por profissionais de grande competência técnica, atuantes em diversas áreas da Engenharia Civil. As palestras trouxeram reflexões muito importantes aos alunos para o crescimento profissional dos alunos.

Durante o primeiro dia da Semana da Engenharia Civil, foram ministradas duas palestras. Os palestrantes foram o engenheiro civil e sanitarista Tiago de Souza Alves, que abordou o tema “Sistema CREA/CONFEA”, e na sequência o professor Gabriel Baldanza Mantovanelli, engenheiro civil e mestre em Geotecnia, que tratou sobre o tema “Geotecnia Aplicada”.

Já no segundo dia, foram realizadas duas palestras, a primeira, ministrada por Maycon Juan de Souza, engenheiro de produção, que abordou o tema “Os desafios do profissional da engenharia. Logo após o engenheiro ambiental e sanitarista Thiago Dias Patrício, que falou sobre o tema “Saneamento básico em infraestruturas urbanas”. Já no terceiro e último dia, a palestra foi ministrada pelo professor e engenheiro civil José Salvador Alves, que desenvolveu o tema “Edificações em Alvenaria Estrutural: Práticas e Desafios”.

Os temas tratados durante a Semana da Engenharia Civil, promovem correlações da vida profissional, as quais os alunos certamente vivenciarão após concluir sua formação na graduação. As abordagens e os exemplos favorecem uma melhor percepção dos alunos,

Segundo o coordenador do Curso de Engenharia Civil, João Moreira, o evento reúne todos os períodos do curso, onde os alunos do 1º e 2º períodos tem oportunidade de presenciar o discutido e apresentado por profissionais da área. Com a mesma ideia de contribuição, vale para os períodos finais do curso, onde os alunos podem articular com os palestrantes e tirar suas dúvidas e automaticamente adquirir conhecimentos práticos profissionais.