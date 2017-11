CASU apoia campanha “Natal Solidário” da ASADOM

CARATINGA – A iniciativa dos acadêmicos do 8° período de Fisioterapia do UNEC era levar um pouco mais de atenção aos assistidos do ASADOM – Associação de Amparo ao Doente Mental, mas graças ao apoio do Centro Universitário de Caratinga, o projeto de fim de semestre dos alunos foi ampliado: colaborar na Campanha Natal Solidário.

Na tarde do último sábado (11), estagiários supervisionados pela fisioterapeuta Micheline Lôbo, do Centro de Reabilitação Funec-Casu, se reuniram para uma ação social durante uma visita à instituição. Em parceria com o Supermercado do Irmão, os visitantes serviram um lanche para residentes e funcionários da ASADOM.

De acordo Micheline Lôbo, o período de fim de ano é convidativo a ações beneficentes. “A ideia dos estudantes foi proporcionar uma tarde mais feliz aos assistidos e funcionários da ASADOM. O UNEC abraçou a causa e juntos decidimos apoiar a Campanha de Natal, tanto na divulgação, quanto na arrecadação de bens e contamos com a contribuição da sociedade. Podem ser doações de presentes de Natal, alimentos ou mesmo visitas à ASADOM. O importante é participar”.

A ASADOM existe há 34 anos e hoje possui 59 assistidos, contando sempre com a colaboração da comunidade caratinguense. Além da Campanha Natal Solidário, um show beneficente também está sendo organizado em parceria com o Padre Gleidson Forte. De acordo com Antônio Carlos Pussente, presidente da ASADOM, o evento acontecerá no dia 03 de dezembro, no Pátio da Gruta do Santuário de Adoração Perpétua. Haverá um sorteio de vários prêmios no dia: uma moto, uma TV 42’, uma bicicleta, um micro-ondas, um ventilador e outros. As cartelas custam R$10,00 cada e podem ser encontradas na Sorveteria Boca Fresca, na Sorveteria Boachá, no Santuário ou pelo telefone 3321 3117. A renda será revertida para auxiliar a instituição.