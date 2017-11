Três suspeitos de envolvimento com o tráfico são detidos no Esperança

CARATINGA – José Alves da Silva Júnior, 23 anos, Marcelo Alves Martins, 21, e João Alves Campos, 53, foram detidos no início da noite de domingo (12), na rua Quirino Eugênio, bairro Esperança. De acordo com a Polícia Militar, eles são suspeitos de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, foram apreendidos 51 cápsulas e um papelote com cocaína, uma bucha de maconha e 104 reais.

Os militares foram informados que José Alves da Silva Júnior e Marcelo estaria traficando drogas próximo a caixa d’água da Copasa. Os militares fizeram monitoramento e viram os denunciados vendendo entorpecentes, pois iam até a caixa d´água, pegavam algo e passaram para prováveis usuários.

Após monitoramento, os policiais realizaram a abordagem, tendo encontrado 104 reais com os jovens. Os militares foram até o local onde os suspeitos iam pegar algo e encontraram duas cápsulas com cocaína em meio a entulhos. Em seguida, foram encontradas outras 47 cápsulas com a mesma droga.

Depois, os militares foram até a casa de Marcelo, tendo seu pai José Alves Campos autorizado a entrada. Durante buscas, duas cápsulas e um papelote com cocaína, além de uma bucha de maconha, foram encontrados no quarto de José Alves.

Os três suspeitos foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil.