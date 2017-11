Dois veículos são recuperados pela polícia

DA REDAÇÃO – No domingo (12), a Polícia Militar recuperou dois veículos. As recuperações aconteceram nas zonas rurais de Imbé de Minas e Piedade de Caratinga.

Imbé de Minas

Na tarde de domingo, os militares foram informados que um Ford Willis, que foi roubado no último 5 por uma quadrilha que age nas zonas rurais, foi abandonado no alto de uma lavoura, no córrego Alto do Rio Preto, zona rural de Imbé de Minas. Uma guarnição da PM foi até a lavoura e recuperou o veículo.

O Ford Willis foi removido ao pátio credenciado.

Piedade de Caratinga

Um caminhão Ford Cargo, placas de Timóteo, foi recuperado na tarde de domingo. O veículo foi encontrado no córrego do Rio Preto, zona rural de Piedade de Caratinga.

A PM recebeu informação de que um veículo estava estacionado no córrego do Rio Preto e uma equipe foi ao local, encontrando o caminhão. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi furtado no sábado (11) na cidade de Timóteo.

Durante os levantamentos, os militares encontraram um homem suspeito de receptação. Ele contou que adquiriu o caminhão na última sexta-feira e deu em troca um veículo avaliado em R$ 35.000,00, dois celulares e 1.000 reais. Segundo o suspeito, ele pagaria mais duas prestações, ambas no valor de R$ 20.000,00. Ele contou que não tem documento da negociação e quando da troca, os envolvidos estavam num Peugeot, placas de Ipatinga. O suspeito alegou não saber a identidade da pessoa com quem fez o negócio e que as mensagens sobre este assunto no WhatsApp foram apagadas. Conforme a PM, o suspeito apresentou diversas contradições, sendo detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. O celular do acusado foi recolhido pelos policiais.

O caminhão foi removido ao pátio credenciado. O dono do veículo foi avisado do fato e esteve no local. Ele contou que são cópias as chaves que foram encontradas na casa do suspeito de receptação, levando a crer que quem cometeu o crime é do convívio da vítima