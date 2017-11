Jovem morre e adolescente fica ferido em acidente na Avenida Professor Armando Alves da Silva

Moto usada pelas vítimas foi furtada de uma distribuidora em Inhapim

CARATINGA – Um grave acidente foi registrado na tarde de domingo (12) na avenida Professor Armando Alves da Silva, em Caratinga. Um jovem morreu e um adolescente ficou gravemente ferido. Durante atendimento às vítimas, a Polícia Militar descobriu que moto era furtada de uma distribuidora em Inhapim.

As pessoas que passaram pelo local se assustaram com a cena, pois as vítimas estavam estiradas ao chão, sendo uma delas estava imóvel enquanto a outra agonizava. Ambas foram socorridas pelos bombeiros militares e pelos bombeiros Anjos de Resgate e levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com suspeita de traumatismo craniano. Um dos feridos ainda tinha suspeita de hemorragia interna. Leonardo Warley de Paula Souza, 20 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. O outro envolvido, um adolescente, 15, tinha o quadro clínico considerado grave.

Conforme informações, o acidente aconteceu após o piloto não conseguir contornar uma curva e a moto bateu violentamente contra uma estaca, que foi arrancada devido ao forte impacto.

FURTO

A Polícia Militar fez levantamentos descobriu que moto era furtada e que o crime aconteceu na madrugada de domingo (12) em uma distribuidora da Rua Alberto Azevedo, centro, em Inhapim.

O dono da distribuidora procurou a PM e contou que notou que uma das portas do estabelecimento estava aberta. Ao verificar, constatou que o escritório foi todo revirado e que foram furtados diversos produtos e uma moto Honda CG 150.

Conforme o proprietário, os autores quebraram uma telha de amianto para entrar no local e na saída, arrombaram o cadeado da porta. A vítima relatou que os funcionários contaram que Artur Neves Dutra, 35, esteve na distribuidora à procura de parafusos e que eles acharam estranho esse fato, já que o suspeito já tem passagens por furto.

Durante os levantamentos, os militares foram informados sobre o acidente em que as vítimas estavam na moto que foi furtada. Os militares foram até a casa de Artur, na rua Manoel Seixas Terra, bairro Santa Cruz, em Inhapim, e viram o suspeito saindo do imóvel e carregando várias sacolas, que foram jogadas num matagal. Os policiais fizeram abordagem e foram até a casa de Artur. Durante varredura, cinco vasos com plantas semelhantes a maconha foram apreendidos. Em seguida, os policiais foram até o matagal e encontraram as sacolas com as mercadorias que foram furtadas na distribuidora. Também foram apreendidos, junto das sacolas, uma blusa de moletom com buchas de maconha, 15 cartuchos calibre 32 e quatro cartuchos calibre 38.

Segundo a PM, a suspeita é que Artur se desfez da sacola assim que ficou sabendo do acidente, cujo uma das vítimas é seu enteado. Ele negou participação no furto, mas acabou detido e levado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.