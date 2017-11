Droga e arma recolhidas em Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO – No último sábado (11), a Polícia Militar realizou operações em Piedade de Caratinga que resultaram na apreensão de drogas e de arma. Duas pessoas foram conduzidas para Delegacia de Polícia Civil.

Maconha e arma

A primeira operação aconteceu às 16h25 de sábado. Um menor, 17 anos, foi flagrado com uma garrucha calibre 32 e quatro buchas de maconha. A ocorrência foi registrada na rua Sebastião Peixoto, bairro São José, em Piedade de Caratinga.

A Polícia Militar recebeu denúncia relatando que o menor estaria realizando tráfico de drogas e que também portaria arma. Os militares fizeram monitoramento e viram o adolescente realizando contatos com pessoas suspeitas.

Diante da situação, os policiais fizeram a abordagem, mas o menor tentou dispensar a arma que estava em sua cintura, porém ela acabou apreendida. Foi feito busca pessoal e os militares encontraram quatro buchas de maconha com o adolescente, que acabou conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.

Cocaína

Já na noite de sábado, papelotes com cocaína e ácido bórico foram recolhidos no córrego do Rio Preto, zona rural de Piedade de Caratinga.

Os militares foram informados que um jovem estaria comercializando drogas em uma casa, que fica próxima a um bar. Os policiais foram até a residência, sendo atendidos por Edmilson Silva Miranda, 21, que se mostrou bastante apreensivo e tentou arremessar algo entre as caixas com verduras. A equipe da PM fez varredura e encontrou um papelote com cocaína. Em seguida, outro papelote, desta vez maior, foi localizado em uma sacola com remédio. Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmou se tratar de ácido bórico e que ele o utiliza na plantação de tomates. Também foram recolhidos 30 reais.

Segundo a PM, “diante da denúncia de tráfico no local, das substâncias encontradas e ainda tendo em vista que o ácido bórico é comumente usado para misturar e preparo em drogas, que ainda não temos condições de descartar que o material não seja droga, efetuamos a prisão do autor por tráfico de drogas e apreendemos as substâncias e o dinheiro encontrado”.

Outro fato que chamou atenção dos militares é que a casa tem apenas um colchão e foram encontrados vários pedaços e retalhos de sacolas plásticas, que levam a entender que o local é usado para preparo e embalagem de entorpecentes.

O suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.