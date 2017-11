Morre segunda vítima do acidente na ‘Serra do Pião’

CARATINGA – Maria Cristina Macedo Oliveira, 61 anos, morreu na noite de sábado (11) devido aos graves ferimentos sofridos em um acidente ocorrido na tarde do mesmo dia na BR-116, trecho conhecido como ‘Serra do Pião’, em Santa Bárbara do Leste. O seu marido Gláucio Lima Santos, 61, faleceu quando era levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga.

A vítima Maria sofreu fraturas nas pernas e braços, além de ter dilacerado um dos dedos dos pés. Ela faleceu quando era socorrida na UPA. Maria e o marido viajavam num motorhome, placas de Belo Horizonte.

O ACIDENTE

O acidente registrado na tarde de sábado, além do motorhome, envolveu um caminhão, placas de Marataízes (ES), e um Ford Focus, placas de Caratinga. Chovia no momento em que houve a colisão. Os ocupantes do caminhão e do Focus não se feriram.

Um laudo da perícia irá apontar as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal fez o registro do fato.