Acidente na BR-116 envolve três veículos e faz uma vítima fatal

Outra pessoa ficou gravemente ferida

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Serra do Pião, na BR-116, trecho que corta o município de Santa Bárbara do Leste, mais uma vez foi cenário de acidente e de morte. Na tarde de ontem, uma colisão envolveu três veículos e fez uma vítima fatal e deixou outra gravemente ferida. O acidente envolveu um caminhão, placas de Marataízes (ES), um veículo motorhome, placas de Belo Horizonte; e um Ford Focus, placas de Caratinga. Chovia no momento em que houve a colisão.

O impacto do choque pode ser mensurado pela situação em que ficou o caminhão, que teve a cabine arrancada e a carga de abacaxis se espalhou pela pista. Mas, inacreditavelmente, o caminhoneiro Elcimar Fernandes, 41, sua esposa e seu filho, não se feriram. Elcimar disse que saiu de Governador Valadares e seguia para Marataízes quando o caminhão rodou na pista. Ele alegou que seu veículo estava a 80km por hora. “Carro rodou e não teve como sair mais. Vinha outro carro (motorhome) e não teve como ele tentar sair também. Mas ele tentou sair fora e me pegou. Talvez se tivesse ficado na mão dele, teria passado direto”, relatou Elcimar.

Marco Antônio Silva, 36, motorista do Focus, também escapou ileso do acidente. Ele contou que seguia de Realeza para Caratinga e viu que o caminhão fez ultrapassagem, rodou numa curva e colidiu contra o motorhome. “Eu vinha atrás, segurei o máximo possível no freio, mas infelizmente com a pista molhada não tive como evitar o acidente”, contou Marco Antônio, agradecendo por ter saído são e salvo do acidente. “Tanto eu, no Focus, quanto o motorhome vínhamos devagar, já que houve um acidente antes envolvendo um caminhão e o trânsito ficou lento. Mas não tem como prevermos que vem um irresponsável pela contramão e numa pista molhada dessas”, protestou o motorista.

AS VÍTIMAS

Já os ocupantes do motorhome não tiveram a mesma sorte e o estrago na frente do veículo sinalizava o pior. Gláucio Lima Santos, 61 anos, ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros militares, que tiveram que usar o aparelho desencarcerador. Gláucio teve uma das pernas amputadas e fraturas no braço e na outra perna. Ele foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Caratinga, mas morreu durante o trajeto. A esposa de Gláucio sofreu fraturas nas pernas e braços, além de ter dilacerado um dos dedos dos pés e também foi levada para a UPA pelos bombeiros Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste.

Devido ao acidente, o trânsito ficou interditado nos dois sentidos. Muito óleo se espalhou e ainda destroços dos veículos ficaram espalhados pela pista.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal e as causas estão em apuração.