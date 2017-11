UMA DÉCADA NO MERCADO DE CARATINGA

Métodos Contabilidade e Consultoria Empresarial comemora 10 anos com 1º Ciclo de Palestras para Gestão de Negócios

CARATINGA – A “Métodos Contabilidade e Consultoria Empresarial” atua no mercado há 10 anos e possui a experiência de atender seus clientes, com foco na parceria e desenvolvimento, por isso decidiu comemorar essa trajetória de sucesso e bons relacionamentos, trazendo para seus clientes e parceiros o 1º Ciclo de Palestras para Gestão de Negócios. O evento aconteceu na noite desta sexta-feira (10), num espaço de palestras na Avenida Olegário Maciel e contou com a presença de mais de 80 empresários.

O empresário e contador Giovani José Vieira explicou que atualmente a Contabilidade está em transformação, deixando de ser apenas uma forma de controle burocrático da empresa, para se tornar um importante parceiro das organizações, trazendo informações para tomada de decisões e por isso decidiu inovar comemorando os dez anos da empresa levando conhecimento aos clientes da

“Métodos Contabilidade e Consultoria Empresarial”. “A nossa equipe pensou na melhor forma de comemorar esses 10 anos com nossos clientes, então resolvemos fazer 1º Ciclo de Palestras para Gestão de Negócios para qualificar nossos clientes e escolhemos os temas mais interessantes e atuais do ramo de atividades da Contabilidade. O evento foi um sucesso, feito para 80 empresários e no próximo ano faremos o 2º ciclo de palestras”, anunciou Giovani.

Sebastião Pereira da Silva, sócio da empresa, ressaltou a importância de comemorar essa data junto dos clientes. “Para nós é uma excelente oportunidade de mostrar aos nossos clientes a evolução que tivemos durante esses dez anos. O sonho dessa empresa vem desde 1991 e foi possível ser concretizado em 2007. Agora estamos fazendo 10 anos no mercado e estamos comemorando e prestigiando nossos clientes para que vejam que é por eles e através deles que nos mantemos no mercado até hoje”, afirmou o sócio Sebastião Pereira.

CICLO DE PALESTRAS

Para comemorar os dez anos da empresa, pessoas de grande expressividade no mercado foram convidadas para realizarem 1º Ciclo de Palestras. Pós-graduada em Recursos Humanos, Maria de Lourdes Lima Vieira falou sobre “A importância do Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos para a sobrevivência das organizações”. “Queremos demonstrar que é importante o treinamento das pessoas para conseguirmos uma equipe satisfatória e atingir os objetivos dentro da nossa empresa. Se as pessoas que estão ligadas à sua empresa se desenvolverem, ela cresce. As pessoas são fundamentais

em qualquer organização, se você investe nelas, com certeza terá sucesso”.

O sócio-diretor da Bono Consultoria Empresarial, Rock Kleyber Silva Brandão, abordou o tema “Precificação como Diferencial Competitivo”. “Giovani me pediu para falar sobre precificação (valor atribuído a um produto ou serviço) aos empresários. Então pensamos na precificação como forma competitiva das empresas, estamos mostrando a importância dos custos variáveis e fixos e de estar elaborando corretamente as técnicas financeiras, e com isso formular a precificação de forma correta. Desde 2009, houve aumento um significativo nos impostos, se a gente souber onde estão os problemas, se nos custos fixos, variáveis, ou nos impostos e trabalhar de forma correta a precificação, a gente consegue em um longo prazo dar mais folga financeira e melhorar o lucro e o fluxo de caixa”.

Para finalizar as palestras, o professor universitário e consultor de empresas, Roberto Fully, falou sobre o “Planejamento Tributário como Estratégia de Alavancagem Financeira”. “Foi um prazer receber o convite para participar do evento. Giovani foi meu aluno, há muitos anos, quando iniciei minha carreira como docente. Viver esse momento onde o conhecimento é fundamental para transformar a sociedade, ver uma empresa como a Métodos Contábeis, que está comemorando dez anos, em que no Brasil, empresas que vivem mais de cinco anos é uma vitória, e ainda chamando e convidando seus clientes para fazer um ciclo de debates sobre gestão empresarial de negócios, para mim é uma honra”, pontuou Roberto Fully.

Para Roberto Fully, o evento foi muito bem organizado, o que é uma característica do Giovani. “São três palestras interligadas nesse primeiro ciclo. Você começa abordando a questão da gestão de pessoas, porque sem pessoas não existe empresa. Depois temos o professor Rock fazendo uma abordagem da questão dos custos do gerenciamento e por fim falaremos o que todo brasileiro já está cansado de carregar, que é uma carga tributária exaustiva e que muitas vezes o empresário vê isso apenas como uma questão burocrática, e hoje é uma questão em pauta na mesa central, é uma questão competitiva, a gestão tributária. O planejamento tributário para um país, onde muitas vezes os governantes entendem que a carga tributária não é elevada, porque não fazem conta de todos os tributos, é muito importante. Só para se ter noção, 36% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, de tudo que é gerado em riqueza, vai para carga tributária, para pagar impostos. Então se você conseguir ter uma ganho de 0,5 % ou 1% pode ser decisivo entre você se manter no mercado ou sair”.

SUCESSO ENTRE OS PARTICIPANTES

O evento foi um verdadeiro sucesso entre os participantes.

Ernandes Cardoso Gouveia, da empresa ECG Soluções, do ramo de construção civil, cliente da Métodos, falou da satisfação de participar das palestras. “Esse evento foi muito interessante. Comemoramos de uma forma tão magnífica os 10 anos da empresa, recebendo conhecimento”.

Augusto Lauar, gerente financeiro do laboratório Santa Mônica, e Sandra Gouvêa, supervisora administrativa, elogiaram a proposta do empresário Giovani. “Foi uma iniciativa brilhante. Caratinga precisa desse tipo de conhecimento”, ressaltou Sandra.

O casal Ridelze Souza e Alípio Machado, da empresa Betta Ville Empreendimentos Imobiliários, de Vargem Alegre, também gostou do evento. “Uma ótima ideia, ganhamos aprendizado e conhecimento que levaremos para nossa empresa. Giovani está de parabéns”.

Após o encerramento das palestras, a noite foi fechada com “chave de ouro”, onde foi servido um coquetel aos participantes e teve música ao vivo com Tiago Alves. O cartunista Camilo Lucas fez cerca de 70 caricaturas dos convidados, que ficaram visivelmente satisfeitos com evento, já contando com o próximo, em novembro do ano que vem.