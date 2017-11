Inhapim recebe ações do Programa Saúde na Escola

A Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, por meio de sua Unidade Descentralizada em Caratinga (UDC), realizou na terça-feira (7) palestra sobre leishmaniose e esquistossomose para os alunos da Escola Estadual Doutor Guilhermino de Oliveira, distrito de Jerusalém.

Segundo a referência técnica de Educação em Saúde Pública da Regional de Coronel Fabriciano, Reginaldo Salvador, a palestra faz parte das ações do Programa Saúde nas Escolas (PSE) de Inhapim. “O programa visa articular de forma permanente a educação e a saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população, além de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde”, destacou.

Durante a palestra foram abordados assuntos sobre Leishmaniose Visceral (calazar), que é uma doença transmitida pelo mosquito-palha ou birigui (Lutzomyia Longipalpis), que ao picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário Leishmania Chagasi e também a Leishmaniose Tegumentar, que é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero leishmania, sendo uma das infecções dermatológicas mais importantes, principalmente pelas dificuldades terapêuticas, deformidades e sequelas que pode acarretar. Também houve abordagem sobre esquistossomose, que é uma infecção causada por verme parasita da classe Trematoda, que ocorre em diversas partes do mundo de forma não controlada (endêmica).

“O foco é a escola, onde começa a conscientização, um ambiente de terreno muito fértil. Na palestra, o aluno é incentivado a ser o primeiro agente de combate a estas endemias, repassando seu conhecimento para família e para os colegas, se torna um multiplicador do conhecimento, que mobiliza de forma direta e indireta a sua comunidade”, enfatizou Reginaldo.

O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos.