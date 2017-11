Uma pessoa morre em incêndio no bairro Doutor Eduardo

CARATINGA – Um incêndio ocorrido na manhã de ontem, em uma casa da rua Maria Augusta de Matos, no bairro Doutor Eduardo, fez uma vítima fatal. O corpo de Clauvilene Mendes Porfirio, de 42 anos, conhecida como “Leninha”, foi encontrado carbonizado no quarto da casa. As causas do incêndio não tinham sido divulgadas até o final dessa edição.

Sargento Alcinei disse que os bombeiros militares foram acionados logo pela manhã de sábado (11). “O solicitante nos informou que haveria vítimas no local. Os bombeiros levaram caminhão-bomba e a viatura para o devido socorro. Chegando na residência, debelamos o incêndio, que já tinha consumido grande parte da casa. O teto chegou a desabar e verificamos que havia um corpo carbonizado num dos cômodos, aparentemente sobre uma cama. Após o combate às chamas, o local foi isolado e acionamos a Perícia Técnica da Polícia Civil”, explicou o bombeiro militar.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas sargento Alcinei disse que vizinhos informaram que a casa não tinha energia elétrica. “Não foi possível precisar o que provocou o incêndio. As chamas consumiram tudo”, frisou.

Um vizinho contou que ao se levantar, viu o incêndio, mas acreditou que não tivesse vítimas, só depois que tomou conhecimento de que havia um cadáver no local. Ele disse que a moradora (Leninha) usava bebida alcoólica e como a casa estava sem energia elétrica, uma vela possa ter causado o incêndio. “Ela era uma pessoa bacana, bebia, mas não perturbava ninguém. Era moradora antiga do bairro, uma das primeiras”, disse o vizinho.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).