Agendamento de serviços poderá ser feito em terminais nas UAIs

Funcionalidade já vale a partir da próxima semana. Terminais vão gerar comprovante com todas as informações do agendamento

DA REDAÇÃO– A partir da próxima segunda-feira (13), os mineiros poderão fazer agendamentos de serviços nos terminais de autoatendimentos instalados em todas as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs). Eles já são utilizados para emissão de segunda via de conta de água, emissão de atestados de antecedentes, consulta de situação de veículos, entre outros.

Quando o cidadão estiver na UAI, ou em algum local próximo, poderá usar o equipamento para agendar serviços. No fim, é emitido um comprovante com todas as informações do agendamento como local, data, horário e os documentos necessários para realizar o serviço. Se houver dificuldade, os postos têm funcionários identificados com coletes de “Posso Ajudar?” para auxílio.

“Estamos sempre em busca de alternativas para facilitar o acesso das mineiras e dos mineiros aos serviços prestados pelo Estado. Além de todas as facilidades que as UAIs oferecem, agora o cidadão não precisa mais conseguir acesso à internet para agendar atendimento”, diz o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães.

Podem ser agendados por meio dos terminais de autoatendimento: doação de sangue, emissão de carteira de trabalho, emissão de carteira de identidade, entrevista com assistente social, requerimento do seguro-desemprego e vistoria de veículos.

Todos os serviços também podem ser agendamentos pela internet, no Portal MG (mg.gov.br), e pelo aplicativo MGApp.