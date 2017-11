Proprietários devem regularizar túmulos até janeiro de 2018

Estimativa é de mil túmulos irregulares, além de dezenas de outros em abandono

CARATINGA- O Projeto de Lei nº 015/2017 aprovado com unanimidade pela Câmara dos Vereadores de Caratinga em maio de 2017, comporta uma série de mudanças no Cemitério São João Batista. O projeto idealizado pelo administrador Júlio Cesar de Almeida, apresenta algumas propostas como iluminação, construção de banheiros para visitantes, escritório de atendimento populacional, asfalto nas vias principais, muro ao redor do cemitério, pontos estratégicos de água para auxiliar na manutenção e a construção de capela velório.

Algumas destas obras aguardam a regulamentação dos túmulos para ser iniciada. Estima-se que haja aproximadamente mil túmulos irregulares, além de dezenas de outros em abandono. Por isso, todos aqueles que possuem túmulos e terrenos no cemitério, e se encontram irregulares, estão sendo convocados para a regularização.

O secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Jaider Pascoaline lembra que a manutenção do lugar pede ação conjunta da administração com a população. “O município tem a obrigação de limpar de cuidar do cemitério, mas a construção do túmulo e sua manutenção são de responsabilidade dos familiares”.

Júlio Cesar de Almeida, que administra o cemitério há dez anos, aponta duas vantagens na regularização. “Primeiro, sem essa regularização nenhum membro da família pode usar o túmulo. E segundo através desta regularização, toda arrecadação traz melhorias para o cemitério. E tem muitos túmulos abandonados que poderiam ser cedidos para outras pessoas. Porque há casos de pessoas que não moram mais em Caratinga e não têm mais intenção de serem enterradas aqui. Então a regulamentação também busca retornar estes túmulos que estão abandonados para o município, o que será uma vantagem pra população”.

Ele ainda explica que a situação de alguns túmulos é crítica, mas as providências de manutenção devem ser tomadas pelos proprietários. “O cemitério vai ficar melhor do que está, porque dentro da lei orgânica do município a prefeitura não pode mexer nos túmulos de ninguém. Os proprietários que estão certinhos questionam a situação. Porque fica chato, têm túmulos quebrados que dá para ver ossos expostos e a gente não pode mexer. Na gestão passada, como administrador, não pude fazer o que precisava porque as propostas não eram autorizadas. Nessa já conseguimos a construção de gavetas, que é uma grande necessidade do cemitério hoje. Teve o mutirão antes do dia de finados, e com ele foram feitas as melhorias que davam pra serem feitas. E tem o projeto de lei aprovado neste ano pra gente colocar em prática”.

A secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico, Dilma Aparecida Gonçalves destaca as mudanças que já foram realizadas. “Encontramos o cemitério abandonado em termos de assistências dadas à sua administração. O que é possível fazer estamos fazendo. As melhorias feitas no cemitério até o presente momento, saíram dos cofres públicos, mas o correto é que a manutenção do cemitério seja feita a partir das taxas de manutenção que se encontram irregulares. O que já investimos está dentro do que a realidade do município nos permite. E investimos porque sabemos que é importante: pessoas que marcaram a história da nossa cidade, ou que foram importantes para as suas famílias, estão ali, precisamos mostrar o nosso respeito a estes familiares”.

Para regularizar a documentação dos túmulos, as famílias devem procurar a direção do Cemitério de São João Batista. O prazo para o cadastramento termina no dia 20 de janeiro de 2018.