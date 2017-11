Hospital confirma retomada de atendimentos da UTI adulto e cirurgias eletivas

Segundo ofício assinado pelo diretor técnico, serviços estarão disponíveis a partir da segunda-feira (13)

CARATINGA- O ofício assinado pelo diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), Luiz Felipe Caram comunica que a partir de segunda-feira (13), serão retomados os atendimentos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto e cirurgias eletivas, para todos os municípios da microrregião. O documento é datado da última quinta-feira (9) e não cita o que teria viabilizado o retorno destes serviços.

No dia 27 de outubro, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Adalclever Lopes, esteve reunido com o secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz; prefeitos e secretários da microrregião para discutir o funcionamento pleno do hospital. O secretário de Saúde disse que na semana seguinte seria anunciada a liberação de aporte financeiro para viabilizar o funcionamento. Adalclever se comprometeu liberar, por meio de emenda parlamentar, recursos da ordem de um milhão de reais para o hospital de Caratinga. No entanto, até o dia de ontem, não havia sido feita nenhuma publicação na Imprensa Oficial, se tratando de liberação de recursos para o HNSA.

Além disso, durante coletivas de imprensa, o prefeito de Caratinga, Wellington Moreira (DEM); o secretário de Saúde do município, Wagner Barbalho e a própria

comissão interventora do hospital disseram que esperavam contar com uma contratualização envolvendo os 13 municípios da microrregião de saúde. A proposta do Ministério Público foi de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que determina o valor de R$ 1 por habitante. No entanto, de acordo com informações do próprio MP, fornecidas ao DIÁRIO no dia 9 de outubro, o documento já havia sido assinado por alguns municípios. Outros sinalizaram interesse de assiná-lo, mas ainda não haviam o feito. O hospital não informou como anda essa negociação com os chefes do executivo atualmente.

Em entrevista concedida no mês de outubro, Wagner Barbalho comentou que a intenção é formalizar uma nova proposta de contratualização do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, buscando apoio da microrregião e governos estadual e federal. “É uma oportunidade que estamos tendo de ter um recomeço do hospital, mas pautado pelo respeito, credibilidade da assistência às pessoas e que vamos precisar contar com apoio de todos os entes, não só dos 13 municípios na qual nós já estamos contando, nesse novo projeto de reestruturação do hospital. Obviamente que há um município ou outro que tem maior dificuldade, que está sendo negociado com o Ministério Público, mas nessa proposta o hospital vai contar com cerca de R$ 200 mil da microrregião para retomar sua assistência”, comentou o secretário.

Ele ainda explicou que para um hospital que conta com 130 leitos, outros 10 leitos de UTI adulto e seis leitos de UTI neonatal, o recurso aportado até então era considerado “insignificante”. “O hospital recebe em torno de R$ 800 mil e precisa de no mínimo 100% de aporte de recursos para poder voltar a funcionar na sua plenitude. Daqui para frente o que se fizer vai ser voltado para a assistência à população. A população tem que entender que mesmo que de forma parcial, no que o hospital se predispõe a fazer, vai fazer com qualidade. Com os R$ 200 mil aportados pelos municípios, o hospital vai conseguir manter a UTI neonatal, maternidade e UTI adulto”.