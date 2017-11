PM monta operação para prender bandidos que aterrorizam a zona rural

CARATINGA – O capitão Ronaldo Sanglard está comandando uma operação que tem por objetivo prender uma quadrilha que está aterrorizando moradores da zona rural dos municípios de Imbé de Minas, São Domingos das Dores, Piedade de Caratinga e Ubaporanga. Segundo o oficial, há 30 dias tem acontecido um aumento de crimes nestes locais, ocorrências com violência, roubos, assaltos e até estupros. “Providenciamos um dossiê a respeito dos crimes para observar as características e saber se é a mesma quadrilha em todos eles. E finalmente através de uma ocorrência em São Domingos das Dores, conseguimos as informações de um indivíduo, reconhecido pela vítima, como sendo o principal autor. Então fizemos a ligação com outros e descobrimos onde um deles morava”.

Na noite desta quinta-feira (9), foi enviada ao local uma equipe especial para monitorar essa residência para tentar localizá-lo. Alguns militares viram esse indivíduo e seus comparsas, que começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais. Quando outra equipe de apoio chegava para tentar prendê-los, os suspeitos saíram em uma moto, cortando caminho pelo cafezal na região de São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga. “Houve um confronto com a PM, bateram a motocicleta, embrenharam em um matagal, parece que um saiu ferido, porém não sabemos se por disparos de armas de fogo ou se foi por ter batido contra uma árvore”, observou o oficial.

Foi recuperada a moto que estava sendo usada nos crimes e a PM encontrou também outra motocicleta, que foi roubada na zona rural de Imbé de Minas, na noite do último sábado (4).

A PM permaneceu no cerco naquela localidade e ontem acabaram encontrando três armas longas usadas pelo bando nos assaltos, gêneros alimentícios roubados, uma motosserra e um motor de moto com chassi raspado. Capitão Sanglard informou que a operação não acabou. “Estamos recebendo algumas informações da comunidade sobre localização dos indivíduos, que são importantíssimas, para chegar nesses bandidos que precisam ser retirados de circulação. Creio que terá uma amenizada de crime nos momento, porque até então estavam intocáveis, ninguém sabia deles. Agora estão identificados, temos o fio da miada para chegar até esses infratores e os prendê-los a qualquer momento”.

As armas e os materiais, segundo o capitão, foram encontrados na residência do principal suspeito, conhecido por ‘Eliezer’, e apontado pela PM como chefe da quadrilha. “Ele cometeu um dos roubos na zona rural de São Domingos das Dores, estuprou uma mulher e roubou do dono da casa. Essa ação e os dez assaltos registrados não podem ficar impunes, foram os que a comunidade não registrou. É importante que a população denuncie, tem crime que acontece e não estamos sabendo. É importante registrar pra quando o indivíduo for preso, pagar por tudo que fez”, disse o oficial.

A quadrilha é bastante ousada, em uma residência que entraram para roubar, utilizaram droga em cima da mesa, por isso o capitão pede à comunidade que não se cale. Caso alguém veja uma pessoa suspeita perto de sua casa, basta informar à PM através do 190. O capitão Sanglard afirmou que esses indivíduos são os autores dos três crimes que aconteceram em sequência em São Domingos das Dores.

Os suspeitos são das proximidades do Vale do Aço e da região de Ubaporanga, São Sebastião do Anta e Piedade de Caratinga.

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO

O capitão Sanglard explicou que algumas medidas de autoproteção podem ajudar a evitar os roubos em residências na zona rural, como reforçar a segurança nas portas e janelas com grades, ter um cão de guarda, para avisar quando estranho chega à propriedade, ter uma cerca ou porteira, iluminação adequada na parte externa, sensor de presença caso aproxime alguém uma luz forte se acenda. “Muito importante também é o contato a PM mais próximo, temos grupos de WhatsApp, toda fração tem um telefone de contato da viatura, do destacamento, da sede do pelotão, da companhia e enquanto o infrator está tendo dificuldade para entrar, a pessoa já pode acionar a polícia”, disse o capitão.