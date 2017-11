OS MAIORES VILÕES DO CINEMA

Grandes histórias no cinema agraciaram o público com heróis carismáticos e que renderam momentos memoráveis na telona. Tão importantes quanto estes protagonistas do bem, alguns vilões também foram responsáveis por tornar muitas tramas inesquecíveis para os espectadores. Segue abaixo alguns dos maiores vilões da história do cinema.

DARTH VADER

Filmes: “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança” (1977), “Star Wars: Episódio V – O Império Contra-ataca” (1980), “Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi” (1983), “Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith” (2005), “Rogue One: Uma História Star Wars” (2016)

O universo Star Wars tem personagens antológicos como Luke, Leia, Han Solo e Yoda, mas sem dúvida o grande destaque fica por conta do vilão Darth Vader, tanto na trilogia antiga, que compreende os episódios IV, V e VI, quanto na trilogia que sucedeu a antiga, episódios I, II e III, que conta a origem do vilão. Mesmo em outros filmes em que não aparece, Darth Vader é tão importante que tem várias menções, como no recente “Episódio VII: O Despertar da Força”.

HANNIBAL LECTER

Filmes: “Caçador de Assassinos” (1986), “O Silêncio dos Inocentes” (1991), “Hannibal” (2001), “Dragão Vermelho” (2002), “Hannibal: A Origem do Mal” (2007)

O ator Brian Cox foi o primeiro a dar vida ao personagem canibal no cinema, em um filme que dividiu a crítica. Porém, quem eternizou o personagem foi Anthony Hopkins a partir do premiado “O Silêncio dos Inocentes” e reprisando o papel em mais dois filmes. Em 2007, o ator Gaspard Ulliel interpreta brilhantemente o personagem em sua juventude.

NORMAN BATES

Filmes: Psicose (1960), Psicose II (1983), Psicose III (1986), Psicose IV: A Revelação (1990), Psicose (1998)

O psicopata Norman Bates, famoso personagem do filme de Alfred Hitchcock, foi eternizado no cinema pelo ator Anthony Perkins, revisitado na refilmagem de 1998 pelo ator Vince Vaughn e atualmente encontra-se na TV com a série de sucesso Bates Motel, em que o ator Freddie Highmore interpreta Norman na juventude.

HAL 9000

Filmes: “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968), “2010: O Ano em que Faremos Contato” (1984)

Hal 9000 é um computador com enorme inteligência artificial e responsável por todo o funcionamento da nave espacial Discovery. Os problemas começam a ocorre quando ele começa a se tornar destrutivo.

O computador retorna na continuação menos impactante “2010: O Ano em que Faremos Contato”.

SAURON

Filmes: “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” (2001), “O Senhor dos Anéis: As Duas Torres” (2002) e “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” (2003)

Baseado na obra de J.R.R.Tolkien, a trilogia dirigida por Peter Jackson traz a luta da Sociedade do Anel composta por Frodo, Gandalf, Aragorn, dentre outros, contra um ser maligno chamado Sauron. A luta clássica do bem contra o mal é uma verdadeira saga e emocionou milhões de leitores e espectadores.

JIGSAW

Filmes: “Jogos Mortais” (2004), “Jogos Mortais 2” (2005), “Jogos Mortais 3” (2006), “Jogos Mortais 4” (2007), “Jogos Mortais 5” (2008), “Jogos Mortais 6” (2009), “Jogos Mortais: O Final” (2010), “Jogos Mortais: Jigsaw” (2017)

A franquia Jogos Mortais revelou em um dos finais mais surpreendentes do cinema atual o vilão Jigsaw, em uma mistura de suspense e terror que gerou inúmeras sequências mas nada que superasse o impacto que o primeiro filme causou no público. O ator Tobin Bell reprisou o papel em todas as continuações.

CORINGA

Filmes: “Batman” (1966), “Batman” (1989), “Batman Eternamente” (1995), “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008), “Esquadrão Suicida” (2016)

O grande inimigo do Batman foi vivido nas telas por vários atores, bastante diferentes mais igualmente inesquecíveis. Cesar Romero interpretou um Coringa no filme mais voltado para a comédia de todos da franquia, o original de 1966, em que Adam West era o Batman. No clássico de Tim Burton, em 1989, a lenda Jack Nicholson se apoderou do personagem como ninguém. No segundo filme da trilogia do diretor Christopher Nolan, o Coringa de Heath Ledger gerou um Oscar póstumo para o ator. E mais recentemente, Jared Leto interpretou o vilão em Esquadrão Suicida.

LORD VOLDEMORT

Filmes: “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001), “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002), “Harry Potter e o Cálice de Fogo” (2005), “Harry Potter e a Ordem da Fênix” (2007), “Harry Potter e o Enigma do Príncipe” (2009), “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1” (2010), “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2” (2011)

Baseado na obra de J.K.Rowling, a saga Harry Potter é uma das franquias mais milionárias da história do cinema e consagrou a tão clássica luta do bem contra o mal na figura do herói bruxo Harry Potter contra Lord Voldemort, que planeja dominar bruxos e “trouxas” (os humanos não bruxos). Ralph Fiennes interpretou o vilão em sua fase adulta.

FREDDY KRUEGER

Filmes: “A Hora do Pesadelo” (1984), “A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy” (1985), “A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos” (1987), “A Hora do Pesadelo 4: O Mestre dos Sonhos” (1988), “A Hora do Pesadelo 5: O Maior Horror de Freddy” (1989), A Hora do Pesadelo 6: O Pesadelo Final – A Morte de Freddy” (1991), “A Hora do Pesadelo 7: O Novo Pesadelo” (1994), “Freddy vs Jason” (2003), “A Hora do Pesadelo” (2010)

Talvez o maior ícone dos filmes de terror ao lado de Jason Voorhees, Freddy Krueger aparece em anda menos que nove filmes. O vilão é o assassino dos pesadelos e foi interpretado por Robert Englund até 2003 e por Jackie Earle Haley na refilmagem de 2010.

ALEX

Filme: “Laranja Mecânica” (1971)

Interpretado por Malcolm McDowell, Alex é um carismático sociopata que lidera uma gangue promovendo a ultraviolência. O filme de Stanley Kubrick é um dos grandes clássicos da ficção científica no cinema.

Warny Marçano é blogueiro do WCinema (www.wcinema.blogspot.com), composto por resenhas de filmes e notícias em geral da sétima arte.

Dúvidas, elogios e sugestões, favor enviar para o meu e-mail: warnymarcano@gmail.com