Trio assalta e estupra na zona rural de São Domingos das Dores

DA REDAÇÃO – Duas ocorrências de assalto foram registradas na noite de terça-feira (7) na região do córrego do Belém, zona rural de São Domingos das Dores. Os autores roubaram 420 reais, uma TV 42 polegadas, um tanquinho de lavar roupas, uma furadeira elétrica, uma serra elétrica, uma makita, um celular e um perfurador de solo. Num dos assalto, uma vítima, 18 anos, acabou estuprada.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu até uma fazenda no córrego do Belém. As vítimas disseram que chegaram às 22h30 em sua casa, e encontraram os bandidos dentro do imóvel. Conforme as vítimas, os marginais fizeram ameaças e queriam armas de fogo, mas elas disseram não possuir tal coisa, tendo entregado a quantia de 300 reais. Não satisfeitos, os bandidos levaram a mulher para o quarto e a fizeram tirar a roupa. Em seguida, fizeram fotos da vítima nua e os marginais ainda pegaram em suas partes íntimas. Em determinado momento, um dos autores chegou a retirar o capuz para beijar a mulher. Mais tarde, os policiais mostraram fotos de bandidos, tendo a vítima reconhecido esse marginal.

Ao sair, os marginais disseram que era pra não chamar a polícia, pois colocariam as fotos da vítima na internet e ainda voltariam para matar o casal.

Na madrugada de quarta-feira (8), outro assalto foi registrado na região. Um homem, 26 anos, disse que três indivíduos armados chegaram, arrombaram sua residência e o renderam. Como não acharam nada de valor, foram até a casa de um vizinho, que tentou fugir, mas os bandidos efetuaram disparos e a vítima deitou-se ao chão para não ser atingida. Após dominada, a vítima foi arrastada para dentro de casa, de onde os autores pegaram diversos produtos, como aparelho de TV, tanquinho de levar roupa e até furadeira.

Todas as vítimas disseram que os marginais falavam gírias e um tal de ‘Gaguinho’ seria o líder.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.