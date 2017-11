PM faz abordagem e flagra homem portando cocaína

CARATINGA – Uma abordagem realizada pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (8), na rua Quirino Eugênio, no bairro Esperança, resultou na apreensão de seis pinos com cocaína. Um homem, 44 anos, foi detido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A Polícia Militar recebeu a informação de que nas proximidades de uma creche, na rua Quirino Eugênio, um indivíduo estaria traficando drogas. O denunciante passou as características do suspeito e uma equipe da PM foi até o local.

Foi feito monitoramento e os policiais viram o denunciado saindo de um táxi e se aproximando de dois rapazes. Depois, ele entrou numa lanchonete. Então os militares fizeram a abordagem e encontraram seis pinos com cocaína, um ‘soco inglês’ e 325 reais com o suspeito. Havia uma pessoa junto do suspeito, que também foi abordada, mas nada de ilícito foi encontrado com ela.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil.