Bandidos invadem casa, rendem vítimas e roubam arma, celulares e dinheiro

DA REDAÇÃO – Um roubo a residência rural foi registrado na madrugada de ontem no córrego Graças a Deus, município de Inhapim. Os bandidos invadiram uma casa, renderam as vítimas e fugiram levando uma arma, três celulares e 600 reais.

As vítimas, 73 e 41 anos respectivamente, contaram que por volta das 3h30 de quinta-feira (9), estavam dormindo, mas foram acordados por um barulho vindo da porta. Assim que se levantaram, constataram que a porta foi arrombada e que três indivíduos entraram na residência. De acordo com as vítimas, os autores estavam encapuzados e deles estava armado. Eles mandaram que as vítimas fossem para um quarto vazio, mas enquanto isso, uma moradora percebeu que se tratava de um assalto, e fugiu pela janela.

Os autores vasculharam a casa e pegaram três celulares, 600 reais e uma garrucha calibre 22. Após o crime, os bandidos fugiram e não tinham sido detidos até o final dessa edição.