Suspeito de envolvimento em homicídios é executado em Imbé de Minas

DA REDAÇÃO – O adolescente Tharles Gomes Vindilino, 17, anos, o ‘Tatá’, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (8). O crime aconteceu na rua Romualdo José Vieira, centro, em Imbé de Minas. Dentre as hipóteses levantadas sobre a motivação, uma delas seria a de vingança, já que Tharles era suspeito de envolvimento em dois homicídios.

Às 23h40 de terça-feira, a PM foi informada que uma pessoa foi baleada e os militares foram imediatamente o local. Uma testemunha acompanhou os policiais até o quintal. O corpo de Tharles foi encontrado sentado ao chão e escorado numa porta. No cadáver foram constatadas diversas perfurações de arma de fogo.

Conforme a testemunha, que é dona do imóvel onde aconteceu o crime, ela estava em repouso, quando escutou pessoas correndo pelos fundos da residência. Em seguida foram ouvidos ‘murros’ na porta e, depois, foram efetuados quatro disparos. De acordo com a testemunha, após os tiros, ouviu o barulho do motor de um carro, que fugiu em direção ao córrego dos Miguel, sentido as cidades de São Domingo das Dores e São Sebastião do Anta.

O pai de Tharles também foi ouvido pela PM e contou que o filho estava em casa, onde após contato, provavelmente pelo aplicativo WhatsApp, saiu dizendo que iria se encontrar com uma mulher, mas não mencionou o nome dessa mulher. De acordo com o pai da vítima, Tharles saiu pelos fundos da residência e foi até um pasto, que fica ao lado, onde foi alvejado. O pai acredita que os autores já esperavam pelo seu filho. O celular de Tharles não foi localizado.

O perito da Polícia Civil foi acionado e constatou perfurações na perna esquerda, nos braços, tronco, cabeça e pescoço da vítima. Conforme a PM, Tharles era suspeito de envolvimento em dois homicídios em São Sebastião do Anta. O primeiro ocorreu em 29 de janeiro de 2017 e a vítima é o adolescente Alisson Venâncio dos Santos. O segundo homicídio foi registrado no dia 16 de outubro deste ano, quando Uanderson Venâncio dos Santos, 19, foi alvejado dentro de um ônibus. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas Alisson e Uanderson eram irmãos.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.