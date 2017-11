Produtor é assaltado após sair da Ceasa e perde quase R$ 9 mil

Dois suspeitos foram presos pela PM na região do Bairro das Graças

PIEDADE DE CARATINGA/CARATINGA – Estão se tornando constantes assaltos a produtores que trabalham na Ceasa de Caratinga. Esse ano já foram seis assaltos e duas tentativas. No início da tarde de ontem, um produtor rural de 44 anos, foi a sétima vítima do ano e ficou sem nove mil reais. A Polícia Militar fez rastreamento e conseguiu deter dois suspeitos.

A vítima, não quis se identificar por questão de segurança, mas contou que há mais de 20 anos tem comércio na Ceasa e há alguns meses têm acontecido assaltos com os produtores semanalmente, sendo abordados por motoqueiros depois que saem da Ceasa. “Saí de lá 11h50 e 12h15 cheguei em casa, em Piedade. Dois motoqueiros colocaram arma na minha cabeça e pediram o dinheiro. Peguei o que estava no bolso, então pediram o que estava na pasta; alguém sabia de tudo. Logo em seguida subiram na moto e saíram sentido Caratinga. Um sargento já estava abordando uma moto suspeita e a seguiu”, contou a vítima.

De acordo com o tenente Brenno, antes do assalto, a Polícia Militar recebeu informações que dois indivíduos, em duas motos separadas, fizeram contato suspeito nas proximidades do trevo de Piedade de Caratinga, sendo uma Honda Bros de cor laranja e uma CG Titan, cinza. Ainda de acordo com o tenente, o indivíduo da Bros subiu na garupa da outra moto e juntos seguiram sentido Piedade de Caratinga.

Os militares iniciaram as diligências foram informados através do 190, que teria ocorrido um assalto em Piedade de Caratinga. A vítima disse que se tratava de uma moto CG cinza, sendo que o condutor seria um indivíduo moreno, que vestia blusa escura e bermuda cinza e calçava chinelo e teria um bigode ralo; o segundo, que portava uma arma de fogo e que lhe rendeu, seria alto, moreno, estava de calça jeans, botas beges e camisa amarela, com blusa cinza por cima. “O que chama atenção é que a vítima nos relatou que sempre ao sair do Ceasa, deixa certa quantia no bolso e guarda a maior quantia numa pasta e quando anunciaram assalto, foi entregar a pequena quantia, momento que um dos autores disse que queria o dinheiro que estava na pasta, sabendo onde estava, levando a crer que informações estão sendo repassadas de pessoas que trabalhando dentro do Ceasa”.

Após o anúncio do assalto, um militar de Piedade de Caratinga que estava de folga, já sabendo do ocorrido, viu os dois indivíduos e os perseguiu, abordando Mateus Vieira Miguel e Nicollas de Oliveira, ambos de 20 anos, no Bairro das Graças, em Caratinga.

Mateus, um dos supostos autores, trabalha dentro da Ceasa, no hortifrúti. “A vítima reconheceu os dois como autores. É possível que tenha participação de outras pessoas, pois no momento da abordagem não estavam com dinheiro e nem com a arma”, informou o tenente Brenno.

Segundo a polícia, os dois presos possuem passagens por uso de drogas, ameaças e crimes relacionados a trânsito.