Com a palavra: os surdos

(Noé Neto)

Graças ao tema da redação do Enem 2017: “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, a inclusão de pessoas surdas, ou portadoras de qualquer outra deficiência física, foi o foco dos debates essa semana nas escolas, redes sociais, famílias e rodas de conversa em todo o país.

Algumas pessoas podem dizer que o tema foi muito específico, muitas dirão que foi inesperado, mas o que ninguém pode falar é que o tema é irrelevante.

Colocar em pauta a inclusão, não apenas nas escolas, mas também no mercado de trabalho e na sociedade como um todo é assunto para ontem. Trata-se de uma dívida vencida que nosso país precisa quitar o mais rápido possível.

Durante muito tempo não enxergamos essas pessoas, ou apenas direcionamos a elas um olhar de piedade, o que definitivamente elas não querem nem precisam. Precisamos vê-las como cidadãs, que como todos, querem ter seus direitos garantidos.

É necessário entender que as maiores limitações de uma pessoa com deficiência quase nunca são físicas, a maioria das vezes são as barreiras que a própria sociedade o impõe as que mais os atêm.

Essas barreiras, quase sempre associadas ao preconceito e desrespeito, vão desde problemas relacionados a falta de educação, quando por exemplo se ocupa irregularmente uma vaga de estacionamento destinada a eles, até problemas de âmbito governamental, como a ausência do ensino da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) nas escolas de educação básica, o que limita a comunicação entre a maioria das pessoas e os surdos.

Então, o tema da redação do Enem foi surpreendente sim, pois não era visto nas principais listas de apostas dos grandes cursos preparatórios. Foi específico também, pois tratava diretamente dos surdos no ambiente educacional. Contudo, e principalmente, foi relevante, visto que acendeu o debate em torno da inclusão.

Mais que nunca, esse ano temos que parabenizar ao INEP pela escolha, desejando que esse debate transcenda a prova e produza frutos de melhoria na qualidade de vida dessa importante parcela da sociedade.

Prof. Msc Noé Comemorável

Escola “Prof. Jairo Grossi”

Centro Universitário de Caratinga – UNEC

Escola Estadual Princesa Isabel