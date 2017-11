Ação providencial da PC de Inhapim impede homicídio em São João do Oriente

INHAPIM – Uma ação providencial da Polícia Civil de Inhapim impediu um homicídio em São João do Oriente. Os investigadores Amarildo e Márcio agiram rápidos e detiveram um menor, 14 anos, que tentava matar o lavrador Diogo Garcia da Silva, 29. A arma usada pelo adolescente foi recolhida. O crime aconteceu na tarde de ontem, numa praça, no centro de São João do Oriente.

Diogo contou que o menor se aproximou e efetuou o disparo, que passou raspando sua cabeça. De acordo com a vítima, a desavença começou quando estava fazendo um churrasco e o menor disse que lhe agrediria, então Diogo alegou que se o menor lhe batesse, lhe enfiaria a faca. “Hoje (ontem) resolveu atirar. Se a Polícia Civil não tivesse passado, ele tinha me matado”, disse a vítima.

TRABALHO DA PC

O delegado Afrânio Márcio Ferreira Soares contou que a equipe da PC se encontrava no município de São João do Oriente, “pois há um combate sistemático e contínuo ao tráfico de drogas naquela região”, quando os investigadores perceberam uma movimentação estranha numa praça. “Eles (investigadores) viram quando o adolescente sacou uma arma de fogo em direção à vítima Diogo. O adolescente correu atrás da vítima e efetuou um disparo, que só não acertou por sorte. Então, os investigadores, com muita astúcia, perseguiram o adolescente e conseguiram evitar a consumação desse homicídio”, contou o delegado.

Conforme o delegado, o adolescente foi apreendido e seria levado ao promotor de justiça.

O delegado Afrânio relatou que o menor afirmou que adquiriu a arma de fogo por um valor irrisório, há oito meses, em Ipatinga. “Há um mês, segundo o adolescente, a vítima teria o provocado e o ameaçado com uma faca. E hoje (ontem) avistou a vítima na praça e de posse da arma de fogo, tentou ceifar a vida de Diogo e só não conseguiu graças ao excelente trabalho dos policiais civis, que impediram que houvesse um homicídio”.

O menor não tinha passagens pela polícia, mas a vítima já tem passagens pela Lei Maria de Penha e furto consumado.