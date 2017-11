Caratinguense vence corrida em Curitiba

Antônio Rodrigues ainda classificou-se na 229ª posição na categoria geral, dentre 2600 atletas

DA REDAÇÃO– O atleta Antônio Rodrigues alcançou o 1° lugar em sua faixa etária, em mais uma etapa do Circuito de Corridas Caixa, que aconteceu no dia 29 de outubro, em Curitiba (PR). Na categoria geral, o caratinguense também teve bom desempenho, classificando-se na 229ª posição, dentre 2600 atletas.

O atleta esteve na redação do DIÁRIO DE CARATINGA, na manhã de ontem para comentar os resultados. Segundo Antônio, a corrida que aconteceu no Centro Cívico foi em um “lindo espaço da cidade, muito apropriado para grandes eventos”. Sobre o percurso, ele ressaltou que a temperatura, o clima úmido e frio acabou acelerando o ritmo dos atletas que buscavam o pódio. “Entre subidas e descidas pelas ruas arborizadas, num clima de muita disposição, os atletas disputavam em fortes passadas, cada palmo de chão dos 10 km da prova. Exigia preparo, tinham alguns morros e era preciso controlar a respiração”.

Apesar das dificuldades, Antônio Rodrigues manteve o forte ritmo com os concorrentes da categoria e aos 56 minutos e 53 segundos cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Mas, para alcançar estes resultados, ele mantém uma rotina de treinos e precisar contar com apoio de algumas instituições. Por isso, encerra agradecendo o apoio do Programa Bolsa Atleta, através da Prefeitura de Caratinga e do Grupo Fontes.