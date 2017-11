Estudantes começam a fazer avaliações externas do Estado

Provas que fazem parte do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave) são aplicadas hoje e amanhã

CARATINGA– Estudantes do 3º e 7º ano do Ensino Fundamental; e 1º e 3º ano do Ensino Médio das redes estadual e municipal de ensino de Caratinga são chamados a comparecerem às escolas hoje e amanhã. Eles realizarão as avaliações externas do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave).

Serão aplicadas as provas do Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) – que avalia os alunos do 3º ano do ensino fundamental em língua portuguesa e matemática e do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) – que avalia os alunos do 7º ano do ensino fundamental e 1º e 3º ano do ensino médio em língua portuguesa e matemática.

A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga alerta que a ausência do aluno impacta negativamente no resultado da avaliação e, consequentemente, no da escola. Para os alunos da zona rural, a diretora da SRE, Landislene Gomes destaca que haverá transporte para trazer os alunos para a escola e “caso esteja chovendo muito, as escolas já estão orientadas quanto ao procedimento para realizar a aplicação”.

ENTENDA O SIMAVE

O Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação (Simave) foi idealizado com vistas ao levantamento de informações acerca do desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio do sistema público de educação do Estado em avaliações externas: Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) e Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb).

A partir de 2015, o Simave passou por algumas mudanças, a inclusão da avaliação em outras etapas de ensino: além do 5 º e 9 º anos do Ensino Fundamental e do 3 º ano do Ensino Médio, a avaliação passou a abranger também o 7 º ano do Ensino Fundamental e o 1 º ano do Ensino Médio, proporcionando uma melhor análise do processo de aprendizagem dos estudantes.