CASU inaugura serviço de atendimento domiciliar

Programa “CASU Home Care” irá beneficiar pessoas e animais de estimação de toda a região de Caratinga

CARATINGA – Atualmente, cada vez mais pessoas têm buscado atendimentos de saúde domiciliares, ou seja, serviços de assistência clínica sem sair de casa. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde vem ampliando seus programas dessa natureza através do SUS nas grandes cidades. Seja por razões de transporte, limitações físicas, devido à idade do paciente ou por outras circunstâncias, a atenção domiciliar é capaz de promover saúde com mais comodidade. Pensando nisso, o Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU) iniciou o mês de novembro com novidades: acaba de inaugurar os programas “CASU Home Care” e “Home Care Veterinário”.

A iniciativa irá beneficiar tanto a comunidade de modo geral quanto animais de estimação. “Nosso objetivo principal é oferecer a qualidade assistencial do CASU no conforto da casa dos pacientes. Contamos com equipe especializada em diversas áreas, para atender de acordo com as necessidades”, relata Paula Botelho, enfermeira e diretora de Assistência do CASU. Segundo ela, o projeto busca ser uma extensão dos serviços convencionais, rompendo os limites da internação hospitalar. Dentre os benefícios, destacam-se: redução dos custos hospitalares, prevenção de infecções hospitalares, conforto e segurança ao paciente e à família, maior proximidade, continuidade do papel social e familiar do paciente, além de permitir que ele mantenha suas atividades ocupacionais.

O PROJETO

Nos últimos meses, o CASU expandiu sua estrutura em diversos aspectos, com a implantação dos Serviços de Maternidade, com a Agência de Transfusão de Sangue e o Centro Cirúrgico para procedimentos de pequeno, médio e grande porte, entre outros. A partir de agora, com o CASU Home Care, o hospital disponibiliza equipe multiprofissional para ir até o paciente: médicos generalistas e especialistas, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos, farmacêuticos, técnicos em enfermagem, assistente social e terapeuta ocupacional.

“É com muita satisfação que oferecemos aos nossos clientes o CASU Home Care. O projeto inclui desde a realização de exames laboratoriais até internação domiciliar. Acompanhamento de pacientes para exames, banho no leito, curativos, cuidados com recém-nascido, orientação às mães quanto à amamentação, serviços de cuidador de idoso, entre outros”, descreve a enfermeira Paula.

Quanto à estrutura, o CASU Home Care dispõe de transporte para a equipe, ambulância em caso de necessidades, materiais e equipamentos para os atendimentos, cadeira de rodas e cadeira de banho. O projeto inclui, ainda, acompanhamento do paciente para procedimentos dentro e fora da cidade, acompanhamento em internações hospitalares, cuidados paliativos e Baby Care (assistência ao recém-nascido e à mãe, cuidados no período puerperal, pediatria, acompanhamento em exames e vacinas, furo de orelha).

OUTROS BENEFÍCIOS

De acordo com a enfermeira e diretora de Assistência do CASU, Paula Botelho, a proposta também é aperfeiçoar e otimizar os serviços, além de oferecer atenção profissional com conforto aos assistidos. Sendo assim, o CASU Home Care deverá promover maior humanização do atendimento, maior estabilidade emocional do paciente, educação no âmbito da saúde com treinamento da pessoa e de seus familiares, promoção, manutenção e restauração da saúde física e psíquica e maior proximidade do paciente com sua família durante os tratamentos e enfermidades.

CASU HOME CARE VETERINÁRIO

Outra novidade se refere ao público-alvo dos serviços de saúde, que dará uma atenção especial a animais de pequeno porte. Enquanto o CASU Home Care estará voltado para pessoas de Caratinga e região, o Home Care Veterinário irá beneficiar os pets. “O CASU ainda pensou nessa comodidade para aqueles que gostam e tem animais em casa. É mais uma inovação dos nossos atendimentos. Disponibilizamos consultas, banho, tosa, e caso você precisar de viajar, teremos um hotel para os pets. Assim, para prestações de serviço na área da saúde, o CASU está à disposição para melhor atender à sua necessidade e de quem você ama”, acrescenta Paula.

INFORMAÇÕES

O CASU Home Care está disponível para toda a região de Caratinga. Os interessados podem fazer o orçamento ou obter mais informações na recepção do CASU, no bairro das Graças, através do telefone (33) 3322-7943 ou pelo e-mail homecarecasu@gmail.com.