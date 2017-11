PRF divulga balanço da Operação Finados na região

Houve redução no número de acidentes em relação ao ano passado

CARATINGA – Ao fim da noite de domingo (5), a Polícia Rodoviária Federal encerrou, em âmbito nacional, a Operação Finados 2017, com esforço empregado no intuito de inibição do cometimento de infrações e redução da violência no trânsito nas rodovias federais no período compreendido entre os dias 1º e 5 de novembro.

Na manhã de ontem, o inspetor Fernando César apresentou os resultados das regiões de Governador Valadares, Caratinga e Realeza, que compreendem a Delegacia 4/6 da PRF.

Durante os dias da operação aconteceram 12 acidentes, sendo três sem vítimas, seis com feridos, três com feridos graves e não houve nenhuma morte.

Foram lavradas 117 multas por ultrapassagem, 19 por pessoas que não estava usando o cinto de segurança, duas por crianças fora da cadeirinha e três por excesso de peso em cargas. Ao todo, foram apreendido 35 veículos com alguma irregularidade e foram registradas oito ocorrências de crime contra o patrimônio e contra a vida. Onze testes de etilômetro foram feitos e em nenhum deles foi constatada embriaguez do motorista.

No mesmo período do ano passado, foram registrados 15 acidentes, com 12 feridos, dois feridos graves e uma morte. O inspetor Fernando César considera positivo o resultado desse ano. “Graças a Deus, o saldo foi bastante positivo em nossa região, apenas 12 acidentes e nenhuma morte. A PRF reforçou policiamento, foram realizadas campanhas educativas e a fiscalização foi intensificada”.

Ainda segundo o inspetor, as obras no perímetro urbano de Caratinga realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da Praça do Menino Maluquinho até a entrada para estrada de Bom Jesus do Galho, diminuíram bastante os acidentes.