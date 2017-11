Vectra roubado em São Cândido é encontrado em Ipatinga

DA REDAÇÃO – Um Chevrolet Vectra tomado de assalto no último final de semana no distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga, foi encontrado abandonado na manhã de ontem na rua Teresópolis, bairro Veneza, em Ipatinga. O carro foi abandonado e sem danos aparentes.

Conforme a Polícia Militar, o carro foi roubado às 23h de domingo (5), na rua JK, em São Cândido. O dono do veículo disse que estavam na porta de sua casa, quando foi abordado por quatro homens, todos armados. Um dos autores apontou a arma contra a cabeça da vítima e exigiu as chaves. Além do carro, os bandidos tomaram documentos pessoais da vítima. Um dos autores ainda desferiu uma coronhada e um soco na vítima. Depois, o bando fugiu no Vectra em alta velocidade sentido a BR-458.

Testemunhas disseram que dois dos autores residem em São Cândido e que eles sempre estão em companhia de pessoas de Ipatinga.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.