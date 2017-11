UMA REFORMA QUE FALTA NA IGREJA

Ou, POR QUE “AS MISERICÓRDIAS DE DEUS”?

O impacto do mal em todo o lugar, e em especial, nos Estados Unidos, está afetando profundamente a cada pessoa do planeta.

E muitos estão perguntando – agora muito mais seriamente do que antes – onde está Deus, e por que Ele permite que tragédias, violências, abusos e mortes trágicas aconteçam.

Mas a resposta está na interpretação correta da Palavra dEle! Tomemos, por exemplo, a palavra “misericórdia” – o que ela significa em seu sentido mais original.

Nenhuma outra divindade tem se descrito com essa característica. Mas o que é que é essa misericórdia de Deus?

No livro de Daniel (cap. 9, vers. 9) lemos que “Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, …”. A nação de Israel se encontrava na maior miséria – em todos os sentidos. E o homem crente Daniel decidiu orar a Deus apelando para a misericórdia dEle!

NOTEMOS, PORÉM: A tradução que lemos não faz justiça à palavra “misericórdia”, isto é, como ela foi escrita no original. Por quê? Na língua hebraica diz que “ao Senhor pertence rachamim”.

A tradução correta desta palavra é “misericórdias”! Erro de datilografia, ou, simplesmente, de ortografia do copista? Não. É uma situação que na língua hebraica traz à tona algo de uma amplitude muito maior. Pois o artigo “a” antes da palavra define claramente que é singular – A MISERICÓRDIAS!

Que significado é este – “misericórdias”?

Significa que a misericórdia de Deus é muito mais que nós humanos entendemos como misericórdia. Em outras palavras, a misericórdia de Deus é tão grandiosa, tão poderosa, e tão profunda que não pode ser contida numa palavra apenas. O plural aqui significa que SUA MISERICÓRDIA NÃO TEM FIM.

Poderíamos fazer comparação com outra palavra bíblica que reflete o maior problema humano: o pecado. Esta, porém, mesmo que ele tem inúmeras facetas e as opções são sem conta, ela é apresentada na língua original no singular: a palavra “pecado” no singular engloba todos os tipos de falhas, erros, ofensas, crimes, etc. que o homem comete contra Deus e contra a Sua criação.

Assim, chegamos a uma conclusão estupenda: Não importa qual seja o nosso pecado, não importa o seu tamanho ou suas consequências, a misericórdia de Deus é maior – SEMPRE! E não importa o quanto eu tenha pecado, não importa quantos pecados eu tenha cometido, as MISERICÓRDIAS de Deus são maiores, ultrapassam o impacto do pecado e de todo o mal!

A grande notícia que sai deste conhecimento (de Deus e do Seu coração!) é que ninguém deve nunca pensar que ele ou ela tenha ultrapassado o limite da misericórdia de Deus, e que por isso, não possa ser perdoado.

Na verdade, é uma notícia tremenda: Você nunca conseguirá superar – através de sua maldade – o coração perdoador de Deus!

Você nunca conseguiu, você nunca conseguirá, e você nunca poderia conseguir: Deus sempre terá misericórdias de sobra para cobrir os seus pecados, mais do que o suficiente para ter toda a compaixão necessária para amar a você para sempre!

Por isso é que a palavra “rachamim” está no plural, para que você e eu tenhamos plena certeza da inesgotabilidade deste atributo e qualidade divinos.

E por isso, você e eu que dizemos seguir este Pai, que dizemos que é a Ele que cremos representar neste mundo – NOSSA CARACTERÍSTICA EM RELAÇÃO AO ERRO DO IRMÃO deve ter as mesmas características.

Por isso, Jesus falou clara e diretamente: NÃO JULGUEIS!

O julgamento pertence a Deus, e a ninguém mais.

Quando os líderes de nossas igrejas entenderem isso – E PASSAREM ESTA MENSAGEM AOS SEUS SEGUIDORES, seja falando, pregando mas principalmente, vivendo misericordiosamente – o mundo será totalmente diferente.

E muita tragédia será evitada, porque o verdadeiro amor FINALMENTE entrou em cena, e quem precisa de uma nova chance, de uma nova oportunidade – este não será decepcionado – ele a receberá, verdadeiramente.

Esta é a REFORMA QUE FALTA! Em todos nós, em todos nossos cultos, em todas as nossas reuniões, em todas as nossas casas.

– Misericórdia quero, e não sacrifício, diz o Senhor Deus.

Rudi Kruger – Diretor