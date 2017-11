Campanha pretende ampliar cobertura vacinal contra a febre amarela

Público imunizado em Caratinga foi de 69,42%. Dia D de vacinação será no próximo sábado (18)

CARATINGA– Neste ano Minas Gerais registrou a ocorrência de uma epidemia de febre amarela. Foram notificados 1 mil 697 casos da doença, dos quais 475 foram confirmados. Do total de casos notificados, 227 evoluíram para óbito, sendo 162 confirmados como febre amarela, o que corresponde a uma letalidade de 34,1%.

De acordo com o Ministério da Saúde, com as ações de intensificação vacinal realizadas neste ano a proporção de municípios com baixas coberturas diminuiu consideravelmente. No entanto, ainda há necessidade de continuidade das ações de vacinação para garantir a homogeneidade da cobertura em todos os municípios, de acordo com a meta preconizada de 95%.

Caratinga também sofreu com o surto da doença. Apesar desta fase ter sido superada no município, a Prefeitura decidiu realizar mais uma campanha de vacinação contra a febre amarela, para as pessoas que ainda não foram imunizadas. Todos os postos de saúde do município estarão em funcionamento. O Dia “D” de vacinação será no próximo sábado (18).

As doses aplicadas até o momento foram de 63.481, representando uma cobertura vacinal de 69,42%. A população do município é de 91.342 habitantes.

A DOENÇA

A febre amarela é uma doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e de gravidade variável. A forma grave caracteriza-se clinicamente por manifestações de insuficiência hepática e renal, que podem levar à morte. Deve-se levar em conta seu potencial de disseminação em áreas urbanas.

Em ambas as formas epidemiológicas os mosquitos vetores são os reservatórios do vírus amarílico. Na doença urbana, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. Na forma silvestre, os primatas são os principais hospedeiros do vírus amarílico e o homem é um hospedeiro acidental.

Por esse motivo os municípios devem ficar atentos aos casos de morte de Primatas Não Humanos – (PNH) visto que são eventos sentinela da doença. Os macacos não transmitem a doença, eles apenas sinalizam que há a circulação do vírus da febre amarela em determinada região.

A doença só é transmitida por meio da picada de mosquitos transmissores infectados. Não existe um tratamento específico no combate à febre amarela, mas o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza, em todo o país, vacina segura e eficaz contra a doença.