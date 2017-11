Veja preço dos combustíveis após reajuste anunciado pela Petrobrás

Considerando oito postos visitados pela Reportagem, a média é de R$ 4,12 para a gasolina e 2,80 para o etanol

CARATINGA- No dia 24 de outubro, a Petrobras anunciou que o preço praticado nas refinarias para a gasolina seria elevado em 1,7% e do o diesel, reduzido em 0,3%. Os valores começaram a valer no dia seguinte. As variações fazem parte da política da estatal de acompanhar livremente as variações dos combustíveis no mercado internacional, levando em conta também as mudanças cambiais.

Desde o início deste mês, o preço do diesel sofreu, na média de 16 reajustes praticados no período, uma redução de 4%. Já a gasolina, no mesmo período, também em 16 reajustes, teve o preço elevado em 2,2%.

O preço final ao consumidor, nas bombas, depende de cada empresa revendedora e dos próprios postos de combustíveis, que atuam de forma livre no mercado, cada um com suas margens de lucro. Em Caratinga, a média de preços registrada ontem, considerando os oito postos de combustíveis visitados pelo DIÁRIO é de R$ 4,12 para a gasolina e 2,80 para o etanol. O valor mais alto encontrado pela reportagem foi de R$ 4,55 e R$ 3,09 para a gasolina e o etanol, respectivamente.

PREÇOS COMBUSTÍVEIS EM CARATINGA

Posto Gasolina Etanol Esplanada R$ 4,056 R$ 2,749 Itaúna R$ 4,099 R$ 2,799 Ale R$ 4,079 R$ 2,799 São Rafael R$ 4,079 R$ 2,799 Gentil R$ 3,950 R$ 2,650 Zacarias R$ 4,089 R$ 2,749 Itaúna R$ 4,079 R$ 2,779 Boa Estrela R$ 4,549 R$ 3,099