Ciência da Computação realiza semana de TI

Tecnologia da informação um setor em expansão

CARATINGA– Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, aconteceu na Doctum a Semana do TI. O evento acontece em comemoração ao dia do TI, 19 de outubro. Nesses três dias, os alunos do Curso de Ciência da Computação da Faculdade Doctum de Caratinga puderam participar de palestras e workshops, que contribuíram com a experiência de cada um, como futuros profissionais da área da Tecnologia da Informação.

Segundo a coordenadora do curso de Ciência da Computação, Fabrícia Pires, “o mercado para o profissional de TI é amplo e está em crescimento, já que é um profissional requisitado, em empresas de pequeno, médio e grande porte, enfim, para qualquer organização que queira se manter competitiva e atual”. A tecnologia por si só, é imprescindível para facilitar processos, aumentar a produtividade e reduzir custos. Agora, com o avanço da tecnologia e da computação em nuvem, os altos investimentos em máquinas caras e de alta performance tornaram-se desnecessários, pois equipamentos acessíveis já dão conta do recado. Sendo assim, os ambientes organizacionais incorporam cada vez mais a tecnologia e recursos digitais às suas rotinas, como banco de dados e softwares. Soma-se a isso o fato de que a informação é o bem mais precioso de qualquer empresa e pronto, a importância do profissional de TI está justificada.

O setor de Tecnologia da Informação atua na área de infraestrutura de empresas com atualização de equipamentos, assegurando uma comunicação eficiente e evitando falhas, que influenciem na produtividade dos funcionários. O TI também pode atuar com programação de sistemas e criação softwares e na área de banco de dados, cuidando de todas as informações de uma organização, com segurança e integridade.

O primeiro dia da Semana do TI, os alunos receberam o palestrante e doutorando Marcelo Campara, que falou sobre o tema “A multidisciplinaridade na tecnologia da informação”. Já no segundo dia, foi realizado dois workshops, com os temas “Desvendando o Linux”, que foi oferecido pelo professor Jonilson, aos alunos dos 2º e 4º períodos o Curso, e o workshop com tema “Laravel Framework”, oferecido por Lucas Silva, egresso da faculdade Doctum, aos alunos de 6º e 8º períodos.

O terceiro dia do evento, dia oficial do profissional da Tecnologia da Informação, a coordenadora Fabrícia Pires e o professor Wanderson Miranda ministraram a palestra “Ethickal Harcker”. Além da participação dos alunos do Curso de Ciência da Computação, estiveram presentes os alunos do curso técnico de informático da Escola Estadual Moacyr de Mattos, que puderam conhecer mais a fundo a área a atuação do profissional de TI.

Para aluna Glória Rayane Zeferino, do 8º período de Ciência da Computação, a semana de TI é muito importante, pois nos tira da rotina da sala de aula, para um ambiente de interação, de debate, onde podemos ter contato com outros profissionais da área, que já atuam no mercado. E ali é um momento que são apresentados novos projetos, novas tecnologias, e muitas vezes professores especializados em áreas específicas, nos trazem assuntos que instigam nossa vontade de aprender mais. Como a palestra Harcker Ethical, que são harckers que utilizam seus conhecimentos de invadir sistemas, mas para ajuda empresas a si protegerem mais e corrigir suas falhas.