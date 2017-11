Em doze horas, chove 51 milímetros em Caratinga

Segunda maior rajada de vento registrada na última terça-feira (31) foi no município: 78 km/h

DA REDAÇÃO– “Apesar do atraso de três a quatro semanas, a chuva da primavera chegou com muita força. Os temporais que ocorreram pelo Brasil no último dia de outubro de 2017 assustaram até os meteorologistas. Choveu forte em várias de Minas Gerais, do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão. Novembro promete mais chuva”, a afirmação é o do site Climatempo.

Ainda de acordo com o site, uma frente fria passa pelo sul da Bahia e outra vai chegar ao Sudeste no próximo fim de semana. A passagem destas duas frentes frias vai colaborar para manter as áreas de instabilidade espalhadas pelo Sudeste, Centro-Oeste, Norte e grande parte do Nordeste. Por isso, o feriado prolongado de hoje será marcado por muitas pancadas de chuva por quase todo o Brasil e há risco de temporais.

A chuva caiu com muita força na madrugada e começo da manhã de ontem em áreas do Vale do Rio Doce. De acordo com informações Climatempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 94,8 milímetros em Timóteo entre a meia-noite e 8h. Teófilo Otoni acumulou 32 milímetros entre 1h e 8h. Em Caratinga (que até semana passada estava carente de chuvas) foram registrados 51 milímetros entre 20h de terça-feira (31) e 8h de ontem.

Já as tempestades que ocorreram na última terça-feira (31) impressionaram pelo grande volume em pouco tempo, mas também pelas fortes rajadas de vento. Os maiores registros até as 23h daquele dia, pelo horário de Brasília foram em Guarda- Mor: 85 km/h, Caratinga: 78 km/h e Aimorés: 78 km/h, ambas em Minas Gerais; em Petrópolis/Pico do Couto (RJ): 73 km/h (baixa pressão atmosférica no mar) e Alegre (ES): 72 km/h Laguna/Santa Marta (SC): 72 km/h.