Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas é instalada em Caratinga

Solenidade aconteceu na Unec e reuniu representantes de diversas lojas maçônicas da região

CARATINGA – O evento de lançamento da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas – AMLM – ocorrido no último sábado (28/10), no auditório Professor Celso Simões Caldeira, Campus I do UNEC, marcou pela solenidade e pelo protocolo. Um evento que ficará registrado na seara cultural da região de Caratinga. A Academia abrange todo o leste de Minas, representado por membros efetivos, e todo o país, através de membros correspondentes. Sua composição inicial ficou assim definida:

Presidente: Eugênio Maria Gomes

Vice-presidente – Marcos Alves Barbosa Neto

1º Secretário – Geraldo Elísio Fontoura de Oliveira

2º Secretário – Geraldo Neves dos Reis

1º Tesoureiro – Walber Gonçalves de Souza

2º Tesoureiro – Alim Rocha de Abreu

Orador Oficial – Geraldo Lins de Sales

Bibliotecário – Joséllio Medeiros de Freitas Carvalho

Vogal – Glauco Gomes de Arantes

Na oportunidade tomaram posse os seguintes membros:

Membros Efetivos: Dárkio Douglas Fazolo, Álisson Lívio Gonçalves Corrêa, Marcos Miguel da Silva e Thales Alves Aguiar.

Membros Correspondentes: Adenilson Souza Cunha Junior, Cléscio César Galvão, Danilo Bruno Louro de Oliveira, Flávio de Abreu Radamarker, Franklin dos Santos Moura, Glauber Santos Soares, Rogério Vaz de Oliveira e Vitor Modesto Braz.

De acordo com Eugênio, Caratinga foi escolhida para sediar a Academia por ser um seleiro de produção literária. “Nós temos na cidade muitos membros da maçonaria, que escrevem muito, e bem. Há seis anos a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga publicou a primeira obra do país, escrita por vários autores maçons e, hoje, contando com a participação de muitas outras lojas, a série Obreiros do Conhecimento lançará o seu 6º volume em fevereiro. Então já tinha passado da hora de ser criada uma academia para aglutinar todos esses escritores e artistas maçons, já que existem Academias Maçônicas de Letras no Norte e no Sul de Minas, e faltava então a Academia do Leste de Minas. Então é com muita alegria que estamos iniciando, com essa turma, esse trabalho”, comentou. Geraldo Lins de Sales – orador oficial da Academia – discursou em nome da AMLM e enalteceu o espírito inovador e empreendedor do presidente Eugênio Maria Gomes, também colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, que conseguiu contagiar a todos os membros da diretoria, responsáveis pela criação da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas.

Clescio Galvão, representante da Loja Maçônica General José Maria Moreira Guimarães, de Belo Horizonte, será membro correspondente da AMLM e discursou em nome de todos os acadêmicos. “Nós vamos estar em Belo Horizonte como membros colaboradores, sempre participando através de trabalhos, de escritos, colaborando com a produção acadêmica e cultural. O objetivo da Academia é o fomento da cultura, nas suas mais diversas nuances. Nós temos no quadro irmãos de formações bem ecléticas, que com certeza vão trazer um viés diferente para a promoção da cultura, procurando levá-la para o nosso povo, uma cultura mais sólida, mais abrangente, e principalmente uma cultura mais social”, explicou.

“Esse movimento que o professor Eugênio junto com alguns membros das lojas aqui de Caratinga está trazendo para a nossa região do Leste é justamente o que estava faltando entre as lojas. E a gente vem complementar essa força para expandir esse movimento cultural e literário, trazer novas oportunidades para alguns membros que estavam precisando de repente divulgar alguma literatura, alguma arte, poesia. E esse movimento vem para complementar as lojas maçônicas no sentido de criar mais valor para a comunidade em geral”, falou Thales Aguiar, da Loja Mestres do Vale, de Governador Valadares.

O lançamento da AMLM foi realizado em parceria com as três lojas maçônicas da cidade, jurisdicionadas ao GOB-MG, com a ACL – Academia Caratinguense de Letras – e com o UNEC. Na oportunidade, os veneráveis Marcos Mattos Curvelo, venerável da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga; Álisson Estevam Marques Martins, venerável da Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica de Caratinga e Geraldo Magela Pereira, venerável da Loja Maçônica Caratinga Livre; o presidente da ACL, professor Hélio Amaral e o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva foram homenageados com a medalha da AMLM. “Vejo isso com muito prazer e com muita responsabilidade. Quando o professor Eugênio nos convidou para essa parceria de lançamento achei muito interessante, até porque trata-se do início de uma Academia de Letras. Para nós, que já conhecemos bastante os princípios que norteiam esse trabalho, é uma honra participar desse momento. Colocamo-nos à disposição para o que for preciso, para fazer com que essa academia seja uma academia de sucesso e que seja exemplo a ser seguido pelo Brasil afora”, registrou o homenageado.

A AMLM terá reuniões mensais, ordinárias, sempre na primeira quarta-feira do mês e, a partir do mês de março usará o Templo da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, gentilmente cedido pelo venerável Marcos Curvello e sua diretoria. As reuniões serão abertas ao público. Excepcionalmente, as duas reuniões deste ano serão restritas aos confrades e a alguns convidados.