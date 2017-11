Sicoob Credcooper conclui capacitação a assistidos da Funcime

CARATINGA– O Sicoob Credcooper e a Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) celebraram na noite da última terça-feira (31/10), a formatura da segunda edição do projeto ‘Construindo o Amanhã’. 41 alunos, com idade entre 14 a 17 anos, foram qualificados no curso de auxiliar administrativo, com carga horária de 60 horas.

A capacitação, que começou no dia 3 de junho, teve por objetivo efetivar a inclusão social com a capacitação e preparação de jovens para o mercado de trabalho, possibilitando o exercício da cidadania. O evento aconteceu no salão do América Futebol Clube.

Compuseram a mesa principal, pelo Sicoob Credcooper, o presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade Valadares; o diretor financeiro, Anderson Miguel Rodrigues e o diretor administrativo, Alexandre Corrêa. Também ficaram em local de destaque, Noé de Sousa Batista e Selma de Lourdes Ferreira Bittencourt, presidente e coordenadora da Funcime; sargento Alexandre Costa Nunes e subtenente Marcos César da Silva, instrutor e chefe de instrução do Tiro de Guerra 04-003, respectivamente; os parceiros do projeto Crispim Elias, pela LC Soluções Administrativas; Hermes Rocha, representante do Instituto Embelleze de Caratinga e a coordenadora do projeto, Ieda Dutra.

Kdner Andrade ressaltou a missão da cooperativa, que assume sua responsabilidade social, buscando projetos que valorizem a comunidade. “Para todo o Conselho, a diretoria, é muito dignificante esse trabalho. Nós temos um compromisso com a sociedade e a ela nós devemos devolver em forma de trabalho. Podem ter certeza que é gratificante, honroso e eu me sinto profundamente envaidecido por participar desse projeto. O ‘Construindo o Amanhã’ é uma forma de nós estarmos juntos com uma entidade muito importante da nossa comunidade, a Funcime, e de lá nós formamos alguns profissionais de forma que nós possamos aproveitar, criamos ali um banco de talentos. Vamos dar experiência, aumentar a força do currículo desses jovens e a responsabilidade nossa é essa. Participar junto com a comunidade e devolver a ela tudo o que dá para nós”.

O projeto foi idealizado por Alexandre Corrêa, que fez questão de chamar atenção para a inserção dos valores cooperativistas na sociedade. “A gente quer mostrar para a sociedade o que é o cooperativismo, o que a gente pode mudar no nosso meio e nosso futuro, desenvolvendo os jovens. A sociedade está vendo o que é o cooperativismo, hoje os familiares estão vendo a dimensão do projeto. Ninguém está aqui para ganhar ou perder, todos são vencedores”.

Noé de Sousa ressaltou o esforço dos assistidos e a importância da parceria que trouxe esta qualificação para o mercado de trabalho. “A alegria nossa é muito grande de ver esses meninos esforçados, nossa luta lá é muito grande no dia a dia, dos nossos colaboradores, nossas crianças. Achei muito sugestivo o nome que o Sicoob Credcooper colocou, porque esses meninos já estão fazendo isso. São guerreiros, lutadores, a gente conhece a luta deles do dia a dia. Eles estão construindo o amanhã deles. Agradecemos o Credcooper pela parceria, pelo trabalho que tem dedicado aos nossos assistidos e isso só traz alegria pra nós e benefício. Essa semente vai germinar se Deus quiser”.

Após a abertura oficial da cerimônia, sargento Alexandre Costa palestrou aos alunos sobre o tema ‘Motivar para Vencer’.

PREMIAÇÃO

Durante o curso, os estudantes realizaram trabalho de pesquisa sobre os ramos do cooperativismo, além de outras atividades. Eles foram divididos em cinco grupos, com acompanhamento de padrinhos (que são funcionários do Sicoob Credcooper e ex-guardas-mirins).

Na primeira edição do projeto, que ocorreu no ano passado, André Lucas foi escolhido para ser estagiário na cooperativa e hoje está contratado. Ele fez questão de incentivar os demais estudantes a valorizarem as oportunidades. “Trabalhar no Sicoob Credcooper é uma oportunidade esplêndida. Esse projeto tem por objetivo trazer aos assistidos mais conhecimento, além da oportunidade de ingressar nessa instituição. Não tenho palavras para dizer, mudou minha vida completamente. A empresa mostra que podemos crescer junto com ela. Sou muito agradecido por tudo, por todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, os professores desse curso também, que me ajudaram a chegar aqui e construir o meu futuro. O que vai ser daqui para frente depende de todos nós. Temos que ter foco e objetivo para seguir em frente, isso aqui é o início”.

Já nesta segunda edição, devido ao empenho dos participantes, duas equipes foram premiadas e três estudantes foram escolhidos, sendo que o primeiro lugar foi contratado e outros dois irão compor a equipe da empresa, quando surgir vaga.

As equipes vencedoras foram as que apresentaram trabalhos sobre os temas ‘Cooperativismo no ramo habitacional e agropecuário’ e ‘Cooperativismo no ramo de saúde e turismo’. Já os alunos selecionados foram Rillson Santos (terceiro lugar), Aymê de Souza (segundo lugar) e o primeiro lugar (destaque em assiduidade, pontualidade e melhor pontuação na avaliação final) foi de Vitor Onofre de Freitas.

Vitor Onofre fez um discurso marcado por agradecimentos, conselhos aos amigos e pela fé. “Primeiro, quero agradecer a Deus. Eu orei todos os dias por isso e fiz jejum ontem. Mas, nunca pedi para que Deus me desse essa vaga, Ele é testemunha disso. Eu pedi a vontade perfeita dele. Eu creio que pra cada um de nós tem um lugar guardado, Deus predestina uma empresa, um local para a gente trabalhar e sempre sermos uma testemunha de Deus. Segundo, quero agradecer a minha família, que me ajudou em todos os momentos, desde quando entrei para a Funcime, não entrei forçado, era um sonho. Queria agradecer a Funcime também, uma entidade que marcou a minha vida. A vida é uma escada e a Funcime me ensinou a subir os primeiros degraus. (…) Agradeço também ao Sicoob Credcooper pelas oportunidades que a gente teve, tive o prazer de estagiar na Fenasc (Feira de Negócios Agropecuários). Esse curso nos ensina a ser pessoas boas, construir o amanhã melhor”.