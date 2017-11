Curso de MBA do UNEC lança terceiro livro

CARATINGA– No próximo dia 8 (quarta-feira), será lançado o terceiro volume da série literária “Fragmentos de Marketing”. A obra reúne textos de profissionais, professores e estudantes do curso de MBA em Gestão de Negócios e Pessoas do Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

O livro é uma iniciativa do professor e pró-reitor de Administração do UNEC, Eugênio Maria Gomes. Ele leciona a disciplina Marketing Estratégico há três anos, e desde então sempre encerra o módulo com a publicação de um novo volume. “Sou escritor e incentivador da leitura, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de colocar o conhecimento produzido em sala de aula em um livro. Claro que escrever é um grande desafio e exige disciplina, mas uma vez que a pessoa tenha começado, os próximos textos vêm com mais facilidade”, afirma. De acordo com o docente, os temas são livres, dentro do universo do Marketing Estratégico e seus processos.

Para o coordenador do MBA em Gestão de Negócios e Pessoas, professor José Carlos Moreira, a iniciativa de lançar um livro demonstra o estímulo à criatividade, uma das marcas do curso em seus dez anos de existência. “Quando o aluno lança um livro e participa de uma noite de autógrafos, realmente há um entusiasmo. Procuramos sempre inovar, criando projetos novos”, declara.

HISTÓRIAS INSPIRADORAS

Gilsomar Alves Pinto é um dos autores dos textos, e pesquisou a trajetória das sandálias Havaianas, uma marca nacional de grande sucesso no mundo. “Quando o professor Eugênio falou sobre a criação de valor no marketing, me lembrei da marca, porque nela conseguimos encontrar esse conceito. As Havaianas são o referencial de marca que se tornou sinônimo de produto e de qualidade. Meu texto mostra a forma como a empresa veio para o mercado e se reinventou durante todos esses anos”, descreve.

A colega de turma Daicyr Maria Berto Correa, também contou uma história. Ela se inspirou em uma empresária de Santa Rita de Minas, que há 20 anos se estabeleceu no comércio local, para falar sobre o crescimento das mulheres no mundo dos negócios. “Ela prosperou enfrentando diversas dificuldades e preconceitos, uma violência silenciosa. Alguns fornecedores desacreditavam do trabalho dela, ligavam para o marido dela a fim de confirmar se o fechamento do negócio procedia. Foi através do estudo e da especialização que ela se estabeleceu, e hoje a mulher vem fazendo justamente isso. Estudar, buscar tendências e inovações”, ensina.

O EVENTO

O lançamento do livro “Fragmentos de Marketing” terá início às 19h no Auditório Celso Simões Caldeira, na Unidade I do UNEC. A entrada é franca e os exemplares podem ser adquiridos no local. “Teremos a participação da Academia Caratinguense de Letras e da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas, que estará pela primeira vez em um evento dessa natureza. A cantora Lorena Soares irá animar a festa e os autores estarão presentes para autografar os livros. Convidamos a todos os amantes da leitura”, convoca o professor Eugênio Maria Gomes.