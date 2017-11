Enem 2017: Preparo contínuo na Escola Estadual Princesa Isabel

CARATINGA – Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ansiedade em torno da prova, da escolha da universidade e da profissão, toma conta de milhares de jovens concluintes do Ensino Médio. Afinal, o desempenho na avaliação e tais escolhas, influem diretamente em seu futuro.

Visando amenizar a ansiedade dos alunos nesse momento e os orientar em relação ao mercado de trabalho, a Escola Estadual Princesa Isabel veio desenvolvendo ao longo de todo o ano letivo um trabalho de preparação para o Enem e de informação sobre cursos técnicos, cursos superiores e expectativa de emprego.

Os alunos da terceira série do Ensino Médio passaram por diversos simulados nos moldes da prova do Enem, abordando temas contemporâneos e contextualizando os conteúdos trabalhados nas diversas disciplinas.

O coordenador do simulado, professor Noé Neto, destaca que “os simulados são uma oportunidade dos alunos testarem seus conhecimentos, programarem o tempo gasto para desenvolver as questões e lidarem com questões multidisciplinares atuais.”

Um projeto denominado “Universo do Trabalho”, foi desenvolvido pelo professor da disciplina de filosofia, em parceria com as demais. Nesse trabalho os alunos tiveram a oportunidade de conhecer empresas durante visitas técnicas, ouvir e debater com empresários, visitar o UNEC, a rede Doctum e o UNILESTE, para conhecer os cursos oferecidos e a infraestrutura dessas faculdades. Encerrando com um café empresarial.

“Ao longo de todo esse trabalho o foco foi mostrar aos alunos pontos importantes sobre empreendedorismo, oportunidades de emprego, novas profissões e ética profissional” afirma o professor Eldécio, coordenador do projeto.

No mesmo sentido, o projeto “Convém Sonhar” foi desenvolvido com os alunos do turno noturno. Nesse trabalho, os alunos pesquisaram sobre a profissão almejada, passaram por um circuito de palestras, orientação vocacional e rodas de conversa em torno do tema.

Segundo a diretora da escola, Elaine Lucas, “diante dos projetos, workshop, encontros e simulados que nossa escola ofertou aos alunos, temos a certeza que eles chegam ao final dessa etapa preparados, tanto para o Enem, quanto para o mercado de trabalho, deixando em cada profissional da escola a sensação de dever cumprido.”