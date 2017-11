R$ 20 mil roubados em depósito de material de construção

DA REDAÇÃO – Um roubo à mão armada foi registrada no início da manhã desta terça-feira (31/10) em um depósito de material de construção situado na avenida Cândido Machado, centro de Vargem Alegre. Os bandidos renderam proprietário e o funcionário e fugiram levando 20 mil reais em dinheiro e um celular.

As vítimas acionaram a Polícia Militar e contaram como foi o crime. O dono do estabelecimento relatou que seu funcionário percebeu que dois indivíduos estavam em frente ao depósito às 5h50 de terça-feira. Assim que o funcionário abriu o comércio, a dupla entrou e solicitou a compra de gesso. Quando o funcionário voltou com o produto, os marginais anunciaram o roubo e pegaram o celular da vítima.

De acordo com o funcionário, um dos autores portava um revólver calibre 38 e falava a todo o momento: ‘cadê o patrão e onde está o cofre?’. Pouco depois o empresário chegou ao depósito, onde foi rendido e agredido com uma coronhada na cabeça.

Após ameaças, o empresário abriu o cofre e os bandidos pegaram cerca de R$ 20 mil. As vítimas foram trancadas em uma sala e os autores deixaram o depósito.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição. A PM já tem o nome de um suspeito, que seria o responsável por fazer o monitoramento durante o assalto.