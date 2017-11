Lions Itaúna e SENAR: parceria em prol da recuperação de nascentes

CARATINGA – Dando prosseguimento ao cumprimento de um dos pilares de Lions Internacional, o Lions Clube Caratinga Itaúna, entidade parceira do projeto socioambiental DESAPEGA, nos últimos dias 26,27 e 28 de outubro realizou mais uma ação em prol do meio ambiente, quando os membros do clube participaram de um curso de capacitação para recuperação de nascentes. Promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), através do mobilizador Samuel e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga, em parceria com o Lions Clube Caratinga, o curso denominado “Recuperação de Nascentes”, com grade curricular de três dias, foi realizado no sítio de propriedade de Maria Célia Bonfim Ribeiro, integrante e participante ativa do Clube. Além da anfitriã, outros membros do clube participaram, sendo alguns deles proprietários rurais.

O SENAR MINAS é uma entidade privada, mantida pela classe produtora rural, que promove cursos e atua em todas as frentes para benefício das famílias no Campo. Para efeito de recuperação das nascentes, o SENAR considera imprescindível a identificação da nascente, o seu cercamento, a limpeza da área e o controle da erosão.

Para a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, a participação de integrantes do Lions no curso é muito importante. “O bom da capacitação do SENAR é a junção da teoria à prática, o que fortalece a compreensão do processo. O Lions Internacional e o Lions Clube Caratinga Itaúna têm voltado sua atenção para as questões ambientais, implementando ações, programas e projetos que visam não só a preservação, mas também a recuperação de áreas e em especial, a educação ambiental. A parceria SENAR MINAS e Lions Clube Caratinga Itaúna é forte, saudável, e a cada dia mais com ótimos resultados e certamente resultarão em frutos bons para a sociedade e para o meio ambiente”, concluiu a presidente.