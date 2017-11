Todos contra a dengue

Passeata mobiliza centenas de pessoas em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Uma passeata tomou conta das ruas de Santa Bárbara do Leste na manhã dessa sexta-feira (27/10). O ato foi uma consolidação dos trabalhos de todas as secretarias municipais, que desenvolveram diversas ações preventivas ao longo dessa semana. O objetivo dos participantes era o mesmo: “Conscientizar a população sobre a importância de todos na luta em combate à dengue”.

Estudantes, profissionais da saúde e integrantes de todas as secretarias e demais setores públicos, com apoio da Polícia Militar, caminharam juntos, carregando faixas e demonstrando que com união é possível acabar com o mosquito, evitando-se assim que essa doença se torne um problema de grandes proporções no município.

De acordo com Constantino Soares, representante do Ministério da Saúde, esse período que se aproxima, caracterizado por altas temperaturas e muitas chuvas, aumenta a possibilidade de proliferação do mosquito. Segundo Constantino, em Santa Bárbara do Leste, o índice de casos de dengue em 2017 está controlado e a equipe epidemiológica estará visitando todas as residências para colocar o larvicida nos locais necessários e incentivar a população a tomar as medidas necessárias para combater o mosquito. Ainda segundo o profissional do Ministério da Saúde, o combate à dengue deve acontecer de forma conjunta entre setor público e comunidade para que seja alcançado o equilíbrio necessário e para que a população fique realmente protegida.

NAS ESCOLAS

Ao longo de toda a semana, os alunos da rede municipal de ensino participaram de diversas atividades nas escolas. As equipes pedagógicas buscaram conscientizar os estudantes sobre a importância de se manter as casas e os quintais limpos, com o objetivo de eliminar toda a água parada, evitando-se assim a proliferação do mosquito da dengue.

Os alunos foram incentivados também a mostrarem aos pais a forma certa de agir para manter as famílias sempre protegidas.