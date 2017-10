Fé e trabalho leonístico no “Outubro Rosa”

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna foi uma das instituições que abraçaram a campanha “Outubro Rosa”, destinada a levar informações acerca do câncer de mama à população de Caratinga e região. Na semana dedicada a mulher, o clube participou dos eventos promovidos pela Igreja Católica e pelo Núcleo do Câncer de Caratinga.

No último dia 23 de outubro, os membros do Itaúna participaram de uma missa na Catedral de São João Batista, organizada pelo Núcleo, onde também foi proferida uma palestra pela psicóloga Juliana, abordando o tema “Ser mulher nas diferentes etapas da vida”. No início da celebração, integrantes do Itaúna distribuíram lacinhos da cor rosa, símbolo da campanha “Outubro Rosa” e ao final da celebração foram distribuídos folhetos com conteúdo informativo, que descreve o histórico da doença, os sintomas e as medidas de prevenção. No dia seguinte, o clube também fez a distribuição de lacinhos e folhetos aos presentes nas celebrações religiosas da catedral.

Para a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, os membros do Núcleo do Câncer de Caratinga estão de parabéns pelo importante trabalho que realizam. “São pessoas de valor, abnegadas e voluntárias, que doam tempo e energia para levar informações sobre a prevenção do câncer e, também, ajudam na assistência às pessoas acometidas dessa doença. O Lions Itaúna não poderia deixar de participar, até por conta da nossa vocação social e da nossa responsabilidade com projetos como este. No início do mês fizemos este trabalho na Paróquia São Judas Tadeu e, hoje, fizemos aqui. Na próxima quarta-feira voltaremos ao Limoeiro, mas desta vez para agradecer e participar das festividades de São Judas Tadeu, cujo tema deste ano é ‘São Judas Tadeu, testemunha da luz – Luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo homem’. Estão todos convidados a participar”, concluiu a presidente.