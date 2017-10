Parceiros e voluntários promovem segunda edição da Feira Literária Prof. José Lacerda da Cunha

O Movimento Amigos de Caratinga, a Academia Caratinguense de Letras, o Lions Clube Caratinga Itaúna, o Tiro de Guerra, a Funec e voluntários arrecadaram mais de dois mil livros que foram distribuídos gratuitamente neste domingo

CARATINGA – De poesia ou de aventuras. Didático ou infantil. De memórias ou romance. Os temas são variados, mas o importante mesmo é a transformação que o conhecimento que eles carregam provoca na mente de quem lê. Em 29 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Livro. Em homenagem à data, a Segunda Feira Literária arrecadou mais de dois mil exemplares que foram distribuídos neste domingo, em Caratinga.

A ideia é até simples. Reunir voluntários e instituições para recolher livros doados pela comunidade e distribuí-los gratuitamente. Mas as portas que se abrem para essas pessoas que tem a oportunidade de ter acesso ao conhecimento podem ser inimagináveis.

“Iniciativas como essa podem incentivar as pessoas a descobrir algo mais, porque a leitura é aquilo que você descobre que está do outro lado. É algo que é importante em toda vida da pessoa. E uma coisa muito interessante na leitura é que o fato de você descobri algo mais, você se sente, de certa maneira, importante quando alguém te pergunta alguma coisa que você já leu. ‘Ah, eu já li lá no “O Quinze” de Rachel de Queiroz, já li lá em Guimarães Rosa, ou lá em Fernando Pessoa, ou no autor A, B ou C’. Isso é muito interessante”, comentou Antônio Fonseca da Silva, reitor do Unec.

O brasileiro tem alegado falta de tempo para ler. De acordo com o Instituto Pró-Livro, 56% da população brasileira possui hábito de leitura. Porém, esse dado significa apenas um livro lido nos últimos três meses, o que nos coloca na 27ª posição no ranking de leitura entre 30 países. Seu Darci Araújo foge às estatísticas, e prova que não existe idade para aprender e colocar o conhecimento em dia. Ele levou pra casa pelo menos quatro livros: “É muito bom ter livros para incentivar todo mundo a ler, acrescenta para o nosso dia a dia. A leitura é muito importante para gente velha, nova, de meia idade e para criança”.

A segunda edição da Feira passou a chamar-se Feira Literária Prof. José Lacerda da Cunha, em homenagem ao professor da instituição, referência no conhecimento das Literaturas Brasileira e Portuguesa, figura importante no meio acadêmico por seus mais de 50 anos dedicados à missão de ensinar. Ele agradeceu emocionado: “Essa homenagem é fruto das amizades que eu tenho. Logo com o livro, que é minha vida, é muito bom. Espero que apareça muita gente e que levem muitos livros para casa, porque o livro é uma fonte de cultura”.

As arrecadações e todo trabalho realizado não poderia ter acontecido sem a ajuda dos parceiros, que sempre se unem em prol de ações voltadas à comunidade. “A convite do companheiro Eugênio, idealizador da Feira, o Lions Itaúna entrou com muita energia nesta campanha, arrecadando centenas de livros. Agradecemos a cada companheiro, a cada domadora, aos gatinhos do Lions e aos garotos da Ordem DeMoley pela parceria na arrecadação e distribuição dos livros”, registrou Clotilde Junqueira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.