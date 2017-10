Batalhão de Caratinga já funciona em nova sede

Data da inauguração oficial ainda não foi definida

CARATINGA– Todas as seções do 62º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Caratinga já estão funcionando na nova sede, situada a Rua Professor Colombo Arreguy, 149, Bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação Organizacional, na antiga sede, que fica no Bairro Esperança, ficou somente a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia de Meio Ambiente, pois são unidades independentes do 62º BPM. Quanto à inauguração oficial do novo espaço, não há previsão, pois “depende da agenda do governador e do comandante geral da PMMG”.

A OBRA

A edificação contempla um imóvel onde funcionava a Escola Estadual Maria Isabel Vieira, também conhecida como Polivalente, construída em dois pavilhões, ambos em um único pavimento. Por isso, a grande quantidade de salas precisou ser readaptada para o funcionamento das diversas seções do 62º BPM, bem como reforma dos blocos que compõem os banheiros para atendimento das demandas, conforme projeto arquitetônico.

Em janeiro de 2016, o DIÁRIO DE CARATINGA conversou com tenente-coronel Sérgio Renato, que deu mais detalhes da obra. “A estrutura física de um batalhão é totalmente diferente da estrutura física de uma escola. Foi feito um projeto do que deve ter em um batalhão e com base nesse projeto foi feito o edital de licitação, por exemplo, não há necessidade de todas aquelas salas de aula, por isso estamos fazendo a divisão”, disse.

Enquanto Companhia Independente, o efetivo era de 412 policiais militares. Na ocasião, comandante Sérgio Renato destacou que com a criação do batalhão, esse número poderia saltar para 450, o que representa aproximadamente 9% a mais de policiais nas ruas. “O benefício é para a comunidade no total, não só de Caratinga, mas dos 22 municípios, proporcionando uma melhor prestação de serviço da Polícia Militar para as comunidades. Ainda não chegou o efetivo todo, isso acontece aos poucos, pois tem concurso em andamento. Mas, Caratinga e região ganharam muito, o efetivo aumenta, ou seja, mais policiais vão morar aqui, isso alavanca inclusive a economia da cidade. São mais policiais que além de prestar mais serviços à comunidade, também injetam diretamente na economia da cidade”.

Ele ainda comentou sobre o privilégio da cidade abrigar um batalhão. “Temos em Minas Gerais hoje regiões com a menor população e que já eram batalhão há mais tempo. Foi uma conquista muito grande de a gente transformar a 22ª Companhia em batalhão, um presente para Caratinga e região, sendo uma cidade com praticamente 100 mil habitantes e uma população que pega a área total de 280 mil habitantes”.