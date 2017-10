Copasa suspende rodízio de abastecimento em Caratinga

Chuvas que caíram na região garantiram vazão necessária para normalização do abastecimento

CARATINGA– No final da manhã de ontem, Copasa confirmou que o rodízio no abastecimento de água em Caratinga foi suspenso, temporariamente, devido às chuvas que caíram na região. A Companhia ainda ressaltou que a vazão do manancial utilizado para o fornecimento público de água na cidade está “se recuperando”.

O abastecimento seria normalizado gradativamente ontem. A Copasa ressaltou que conta com o apoio de toda a população para o uso consciente da água, “evitando desperdícios”.

Na terça-feira (24), a Copasa informou que nos últimos dias foi registrada uma redução drástica do volume de água normalmente captado pela empresa no Córrego do Lage, manancial utilizado para o abastecimento do município. “A situação é causada pelo prolongado período de estiagem na bacia hidrográfica do Córrego do Lage, fazendo com que o abastecimento na cidade fique prejudicado”, ressaltou a empresa, destacando que em consequência desta situação, a Copasa adotaria rodízio visando garantir o abastecimento mínimo em toda a cidade, inclusive nas partes mais altas. Os bairros foram divididos em três regiões, com o período de abastecimento de 36 horas.