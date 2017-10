Recém-nascido encontrado em cima de laje

‘Mãe’ já foi identificada e detida pela polícia

MANHUAÇU – Um fato chamou a atenção de Manhuaçu no início da tarde de domingo (29), quando um recém-nascido foi encontrado em cima de uma laje no bairro Santa Terezinha. O bebê foi deixado numa caixa de papelão. A Polícia Militar foi acionada e levou o neném até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, os militares fizeram rastreamento e encontraram a ‘mãe’, 30 anos.

Os militares receberam uma ligação relatando que um recém-nascido tinha sido abandonado sobre uma laje. Os militares foram ao local e encontraram o bebê dentro de uma caixa de papelão. A cena chamou atenção dos policiais, pois a caixa tinha o fundo rasgado devido ao mal tempo, e o recém-nascido tinha escoriações pelo corpo e estava sujo de fezes, larvas e até mosquito. A placenta ainda estava na caixa e em fase de putrefação. Ao perceber que a criança respirava, a levaram para a UPA e ela foi atendida por duas médicas, que a diagnosticaram com infecção no ouvido. O bebê teve as larvas retiradas e as queimaduras se deram devido ao contato com a laje. O recém-nascido pesou cerca de 3 quilos.

Até o final dessa edição, o bebê continuava internado e demonstrava boa recuperação.

A ‘MÃE’

Os militares conversaram com testemunhas e uma delas contou que seu vizinho subiu num morro para observar se as galinhas tinham botado, quando viu a criança em cima da laje. Esse homem entrou em estado de choque e pediu para a vizinha acionar a polícia.

Na manhã de ontem, os militares fizeram diligências e receberam informações de que mãe da criança residiria na rua São Lucas, bairro Santa Terezinha. A mulher foi encontrada e confirmou ter abandonado o bebê. Ela disse que foi violentada e escondeu a gravidez de seus familiares e também não procurou auxílio médico. A mulher disse que a criança nasceu na manhã de quinta-feira (26), quando estava sozinha em casa.

A mulher foi levada para UPA e depois, encaminhada para Delegacia de Polícia Civil.