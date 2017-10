Estão previstas 750 cirurgias para pacientes cadastrados pelo SUS-Fácil. Procedimentos serão realizados nos hospitais de Bom Jesus do Galho, Caratinga e Ipatinga

CARATINGA– A Secretaria de Saúde de Caratinga realizará um mutirão de cirurgias eletivas. Os procedimentos serão feitos em Ipatinga, Caratinga e Bom Jesus do Galho e estão previstos a partir do dia 10 de novembro. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na manhã de ontem, que contou com a participação do prefeito Dr. Welington, o secretário de Saúde Wagner Barbalho e o presidente da Câmara, Valter Cardoso.

De acordo com o secretário de Saúde, são pelo menos 633 pacientes cadastrados pelo SUS-Fácil, na fila por algum tipo de cirurgia eletiva. Com o objetivo de zerar esse cadastro, a Prefeitura de Caratinga contará com uma parceria com a Câmara Municipal, que devolveu R$ 600 mil para o Executivo.

“86 cirurgias de catarata serão feitas pelo mutirão do Estado, lá no Márcio Cunha; e mais 60 cirurgias gerais divididas entre o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga e o Aminas de Bom Jesus do Galho. Então, vão sobrar 487 cirurgias, pedimos para agilizar o cadastramento e novas cirurgias que estão para entrar na fila. Temos condições de fazer além das 633 cirurgias, ainda mais 100 cirurgias. Vamos chegar a um contingente de 750 cirurgias”, ressaltou Wagner, explicando que o HNSA já está totalmente estruturado para realização dos procedimentos, com expectativa de funcionamento pleno das UTIs neonatal e adulto ainda essa semana.

Para as vagas excedentes, a Secretaria de Saúde pede que as pessoas que já têm indicação para se cadastrarem no SUS-Fácil procurem a Policlínica.

EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Em sua fala, Dr. Welington ressaltou que depois de “turbulências imensas”, o executivo tem a oportunidade de passar à população “informações positivas a respeito da saúde de Caratinga”. “Na semana passada tivemos a iniciativa do poder legislativo, ao procurar o secretário de Saúde e ofertar para buscar amenizar o problema, uma quantia de R$ 600 mil, dividida em três parcelas de R$ 200 mil, na busca pela melhoria dos problemas de saúde que herdamos, que há décadas vem assolando a população de Caratinga e quis Deus que ele se agravasse em nossa gestão, mas tem-se o ditado que Deus não dá o frio maior que o cobertor e o nosso cobertor é maior”.

O prefeito ainda classificou a parceria com o legislativo como “talvez nunca vista em Caratinga”. “Temos dito que oposição é verdadeira e positiva quando repudia atos negativos. Graças a Deus, em nosso governo, estamos buscando tomar todas providências positivas, necessárias para solução dos problemas e tem sido abraçada de forma incontestável e incondicional pela Câmara de Vereadores, entendendo que quando o executivo age de forma incorreta, faz-se oposição, quando busca agir de forma correta, converge-se para um caminho só, e é isso que o executivo tem feito e aceitado de forma inquestionável pelo legislativo. Na pessoa do presidente da Câmara, Valter Cardoso de Paiva, gostaria de agradecer imensamente a cada um dos vereadores pela parceria, pelo entendimento, que tudo é possível quando as ações se direcionam em apenas um sentido, o que todos nós de Caratinga esperamos”.

Dr. Welington ainda comentou algumas críticas, tais como que o prefeito “não viaja, fechou em seu mundo e não tem competência administrativa”. Segundo o prefeito, algumas pessoas também dizem que o secretário de Saúde é “incompetente”, mas que o executivo acredita que não é preciso gritar as suas ações, mas vir a público somente anunciar os resultados. “Não estamos aqui para contrariar ninguém, mas para buscar agradar de forma positiva toda a população. Contrariar sim aquelas pessoas que torcem contra as coisas que buscamos acertar. Essas pessoas não estão pensando na população, pensam em si só, tudo que o executivo faz para essas pessoas está errado. Se viaja muito buscando recursos, o prefeito está gastando demais, se viaja pouco, não está fazendo. Mas quase sempre não se faz necessárias viagens, temos meios de comunicação eficientes, que nos permitem daqui fazer contatos”.

O chefe do executivo também classificou a liberação de R$ 500 mil mensais para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, fidelizados durante reunião na última sexta-feira (27) como “respostas dos nossos esforços”. “O governo do estado vendo a seriedade e responsabilidade do executivo e legislativo de Caratinga, não teve outra saída a não ser dizer, que os R$ 500 mil necessários, assim como informado pela comissão interventiva, sendo necessário para funcionamento do hospital na sua totalidade, se dispôs na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, do secretário estadual de saúde, do subsecretário, disponibilizar esses R$ 500 mil mensais. Na manhã de hoje (ontem) estamos tendo a grata satisfação de dar essa notícia, que talvez outros que viajaram tanto a Belo Horizonte, talvez até a passeio não trouxeram e nós estamos trazendo esta notícia positiva demonstrando que competência não se faz com falar, mas com ações”.

O prefeito voltou a fazer elogios ao Legislativo, agradecendo o “empenho de cada vereador”, citando o “comprometimento dessa Câmara, que tem dado o recado que todos esperávamos”. “É possível fazer o que a população espera, unindo esforços, independentemente de partido, nossa bandeira é uma só: o Caratinga”.

E destacou que os seus compromissos de governo não ficaram somente no “dia da eleição”. “Temos feito de tudo para minimizar o problema de saúde, que depende quase em sua totalidade do governo do estado e federal. Agradeço a parceria com legislativo e tomara que tenhamos as próximas câmaras de vereadores iguais a essa que é comprometida e responsável”.

Já o presidente da Câmara, em seu breve pronunciamento, limitou-se a agradecer ao executivo e falou sobre a intenção de manter a parceria com a Prefeitura. “Agradeço as palavras do prefeito, meu amigo de longas datas. Agradecer a parceria dos vereadores com a prefeitura e espero estar contando com isso no próximo ano, quando ainda sou presidente, e estou feliz com meus colegas por retirar esse pessoal que está nas filas. Hoje (ontem) já será repassada parcela de R$ 200 mil para a prefeitura. Tenho certeza que é isso que a população de Caratinga esperava da gente e quem sabe sermos respeitados quando daqui a três anos voltarmos aos palanques. Fizemos reuniões internas para saber o que mais seria necessários e foi aprovado por unanimidade a saúde, que é mais importante no momento”.