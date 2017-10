Drogas são recolhidas nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Santa Antônio

CARATINGA– Em ações de combate ao tráfico, no último final de semana, a Polícia Militar apreendeu drogas nos bairros Limoeiro e Santa Cruz. Três suspeitos foram conduzidos pelos militares até a Delegacia de Polícia Civil.

Limoeiro

Na noite de sábado (28), os policiais recolheram drogas na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida. A apreensão aconteceu após a PM receber denúncia anônima.

Os militares foram informados que haveria tráfico de drogas e o denunciante passou as características do suspeitos. Durante rastreamento, os policiais encontraram Rodrigo Theodoro de Jesus, 30 anos, e um menor, 17. Conforme a PM, esses dois indivíduos já tem passagem por tráfico.

Foi feita abordagem, mas os indivíduos negaram envolvimento com o tráfico. Durante busca pessoal, foram encontrados 240 reais com um dos suspeitos. Então os policiais fizeram varredura e encontraram quatro sacolas contendo, no total, 160 pinos com cocaína e outra sacola com uma pequena barra de maconha.

Novamente questionados sobre o tráfico de drogas, o menor disse que o material encontrado lhe pertencia e que cada pino seria vendido por 20 reais. Os militares também apreenderam o celular de Rodrigo.

Os suspeitos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

Santo Antônio

A PM realizou operação na rua Francisco Gomes da Luz, bairro Santo Antônio, e apreendeu 36 buchas de maconha, oito papelotes com cocaína, duas balanças e 30 reais. Leonardo Correa Gonçalves, 19, acabou detido por suspeita de ligação com o tráfico.

Os militares foram informados que ‘Léo Gordo’ estaria traficando drogas. Diante da informação, os policiais fizeram monitoramento viram que o denunciado ficava próximo a uma esquina e fazia contatos; depois seguia até um quintal, pegava algo e entregava para as pessoas.

Em seguida, os policiais fizeram a abordagem, mas devido a distância, não foi possível deter o possível usuário, mas Leonardo foi contido pelos policiais. Durante abordagem foram encontrados 30 reais com o suspeito. Os policiais fizeram varredura e apreenderam 36 buchas de maconha no quintal onde Leonardo esteve. Dando prosseguimento, os militares encontraram embaixo de um tanque, uma sacola que continha oito papelotes com cocaína e as balanças.

Conforme a PM, ‘Léo Gordo’ figura em diversas ocorrências sobre o tráfico. Ele foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.