Caminhão tomba na BR-474 e carga se espalha pela pista

CARATINGA – Um caminhão, que estava carregado com latas de tinta, tombou na manhã de ontem no km 160 da BR-474, trecho que liga Caratinga a Piedade de Caratinga. Em virtude do acidente, a carga se espalhou e interditou a pista.

O caminhoneiro Bruno dos Santos Tavares, 32 anos, disse na descida da serra, o veículo pesado ficou sem freio e tombou. Fábio Elísio da Silva, 38, também estava no caminhão. Ele e Bruno não se feriram.

O trânsito ficou interditado nos dois sentidos da rodovia. Uma máquina que estava trabalhando próximo do acidente foi acionada para realizar a abertura de uma estrada improvisada às margens da rodovia para a liberação do trecho. Várias latas de tintas abriram e entornaram. Os bombeiros lavariam a pista e assim evitariam novos acidentes. A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência.